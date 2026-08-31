Project Helix, XBOX prepara una famiglia di console

Chi si aspettava una singola macchina destinata a raccogliere l’eredità di XBOX Series X dovrà probabilmente rivedere i propri calcoli, perché Project Helix sembra destinato a prendere più di una forma. A suggerirlo è stata Asha Sharma, CEO di XBOX, che parlando del progetto ha scelto un’espressione tutt’altro che casuale: famiglia di dispositivi. Un plurale che stona con il modo in cui la stessa Microsoft aveva presentato l’iniziativa lo scorso marzo, quando si parlava di una console di prossima generazione capace di far girare anche i giochi PC.

L’occasione è arrivata da un’intervista alla BBC durante la gamescom, dove alla dirigente è stato chiesto se Helix sarà una macchina senza lettore ottico. Risposta diretta, nessuna. “Non condivideremo altro su Helix, lo so che dovevate chiedermelo”, ha esordito Sharma, per poi aggiungere che il lavoro procede “a una grande nuova generazione e a un’ottima famiglia di dispositivi per Helix, e presto vi diremo di più”. Sul tema dei supporti fisici, intanto, un segnale indiretto arriva dal programma annunciato in questi giorni da Microsoft, che permetterà di digitalizzare i giochi già posseduti in formato disco.

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Cosa può significare davvero quel plurale

Interpretare la formula non è immediato. La generazione attuale ha già convissuto con due modelli, con XBOX Series X più potente e dotata di lettore ottico e XBOX Series S completamente digitale, ma il riferimento di Sharma non implica per forza una divisione dello stesso tipo. L’impressione è piuttosto quella di una console pensata per esistere in molte varianti diverse, un’idea che ricalca alcuni rumor circolati nei mesi scorsi, secondo cui produttori OEM come ASUS e altri potrebbero realizzare le proprie versioni di Helix, ognuna con design e specifiche differenti.

Su questo punto Jason Ronald, VP of next generation di XBOX, non ha smentito granché. Si è limitato a precisare che “Project Helix sarà disponibile come console XBOX first party”, senza però escludere che possa arrivare anche in versioni third party. Che è un modo elegante per lasciare la porta aperta.

Un altro indizio arriva dagli accordi già pubblici. Nel 2025 Microsoft e AMD avevano annunciato una partnership strategica pluriennale per sviluppare insieme un portfolio di dispositivi, console di nuova generazione inclusa. Un’intesa che, letta oggi, rende plausibile un coinvolgimento del produttore nell’intera famiglia Helix e non solo nel modello principale.

Tempi ancora nebulosi e nuovi modelli di business

Sulle date di uscita, invece, il quadro resta confuso, anche per il riserbo mantenuto dall’azienda in una fase segnata dai numerosi tagli al personale nella divisione gaming. Sharma in passato aveva lasciato intendere un possibile arrivo nel periodo natalizio del 2027, mentre a febbraio, poco prima della nomina a sorpresa al vertice di XBOX, AMD aveva fatto capire di essere pronta a supportare un lancio entro quell’anno. Sempre a marzo, però, durante una conferenza, Ronald aveva spiegato che Helix non avrebbe raggiunto la fase alpha prima del 2027, il che sposta parecchio l’asticella.

C’è poi la questione dei costi, che Sharma aveva affrontato a giugno con una franchezza non comune per il settore. Il grande pubblico, aveva ammesso, non sarà disposto a spendere migliaia di euro per una generazione di console, e proprio per questo Microsoft intende esplorare nuovi modelli di business guardando agli anni che verranno. Una frase che, messa accanto all’idea di una famiglia di dispositivi, disegna uno scenario in cui il concetto stesso di console XBOX potrebbe articolarsi su fasce di prezzo e formule d’acquisto molto diverse tra loro.

Per ora le informazioni ufficiali si fermano qui, con la promessa di Sharma che qualcosa di più concreto arriverà presto. Nel frattempo l’unico elemento certo resta la scelta lessicale usata alla gamescom, quel passaggio dal singolare al plurale che cambia la prospettiva su tutto il progetto.