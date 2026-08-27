12 12 12, il nuovo thriller Apple TV con Mackie e Dornan

Con l’autunno alle porte, Apple TV mette in agenda un nuovo thriller criminale che promette parecchio movimento: si intitola 12 12 12 ed è una serie costruita attorno a un colpo grosso, di quelli internazionali, con Anthony Mackie e Jamie Dornan nei ruoli principali. L’annuncio arriva insieme a un primo teaser e a una data precisa, il tutto incastrato in una stagione che per la piattaforma sembra puntare forte sul genere poliziesco.

Il titolo, che a prima vista sembra un codice, ha una spiegazione semplice. Dodici sono i mesi necessari per pianificare la rapina, dodici le ore per portarla a termine, dodici i giorni successivi in cui bisogna evitare di farsi acciuffare. Ogni episodio si muove su queste tre linee temporali, alternandole, così che lo spettatore veda contemporaneamente la preparazione, l’azione e la fuga.

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Apple TV: chi c’è nel cast di 12 12 12 e come funziona la storia

Anthony Mackie interpreta un agente dell’FBI caduto in disgrazia, mentre Jamie Dornan veste i panni di un criminale americano di lunga carriera. I due si inseguono attraverso l’Europa in una partita a somma zero, dove quello che uno guadagna l’altro lo perde, senza vie di mezzo. Al centro di tutto c’è una rapina audace, definita epica, al caveau di una banca nascosto sotto le strade di Zurigo.

La formula del gatto e del topo non è certo nuova, ma qui viene mescolata alla struttura a incastro dei tre archi temporali, che è la vera scommessa narrativa della serie. Il rischio, in casi come questo, è confondere chi guarda. Il vantaggio, se funziona, è tenere alta la tensione anche quando si sa già come va a finire il colpo, perché resta da capire il prima e il dopo.

Quando esce e cosa arriva insieme al thriller

12 12 12 debutta venerdì 13 novembre con i primi due episodi disponibili subito. Poi si passa alla cadenza settimanale, un episodio alla volta, fino al 25 dicembre. Una programmazione che copre tutto il periodo delle feste e che colloca la serie in un momento dell’anno tradizionalmente affollato per le piattaforme.

I thriller criminali sono uno dei generi in cui Apple TV ha investito di più, e il listino autunnale lo conferma. A settembre arriva Last Seen, storia di un ex poliziotto la cui figlia scomparsa riemerge dopo dieci anni. A ottobre tocca a Nocturne, con Liev Schreiber nei panni di un detective della omicidi impegnato a dare la caccia a un serial killer. Tre titoli nello stesso filone, distribuiti su tre mesi consecutivi, che restituiscono l’idea di una strategia piuttosto chiara.

Quanto costa vedere la serie

Per seguire 12 12 12 serve un abbonamento ad Apple TV, che viene proposto a circa 12 euro al mese. Chi preferisce può accedervi anche tramite il pacchetto Apple One, dove il servizio risulta scontato rispetto alla sottoscrizione singola, essendo raggruppato con gli altri abbonamenti della casa.

Il primo sguardo diffuso insieme all’annuncio lascia intuire il tono della produzione: atmosfere europee, ritmo serrato, la classica tensione da rapina ben congegnata. Mackie e Dornan sono due nomi che portano pubblico e che hanno già dimostrato di sapersi muovere bene tra azione e registri più cupi, il che aiuta quando la storia chiede di alternare la lucidità della pianificazione all’adrenalina dell’esecuzione.

Il caveau sotto Zurigo diventa così il punto di convergenza di tutte e tre le linee temporali, il luogo verso cui tutto converge e da cui tutto poi si allontana. La serie arriva su Apple TV venerdì 13 novembre.