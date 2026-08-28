1001: Threads of Mizan, l’avventura delle Mille e una notte

Tra gli annunci arrivati sul palco dell’Opening Night Live, 1001: Threads of Mizan è quello che ha portato con sé un immaginario poco battuto dal videogioco moderno, quello delle Mille e una notte. Il gioco arriva da MBC Game Studio e si presenta come un action adventure fantasy giocabile in cooperativa, da uno fino a tre giocatori, ambientato in un mondo che pesca a piene mani dalle atmosfere arabeggianti dei racconti classici. Il trailer mostrato durante la serata del 25 agosto 2026 non ha lasciato molto spazio alle parole e ha preferito mostrare direttamente cosa si potrà fare.

E quello che si vede è abbastanza esplicito nelle intenzioni. Cavalcate sui tappeti volanti, scorci di paesaggi che richiamano deserti e architetture orientali, e soprattutto scontri contro i temibili jinn, le creature che nel folklore delle Mille e una notte occupano un posto tutto loro tra il mito e la minaccia concreta. Il filmato alterna momenti di esplorazione a sequenze più concitate, in linea con la formula dell’action adventure che il team ha scelto di abbracciare.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un’avventura pensata per essere condivisa

La componente più interessante di 1001: Threads of Mizan riguarda la struttura cooperativa. Il supporto da uno a tre giocatori suggerisce un progetto costruito per adattarsi a gruppi ridotti, quel formato che negli ultimi anni ha trovato terreno fertile tra chi cerca esperienze condivise senza dover organizzare squadre numerose. Giocare in solitaria resta un’opzione prevista, ma il fatto che il numero massimo si fermi a tre partecipanti lascia intuire un bilanciamento pensato attorno alla collaborazione, con ruoli che presumibilmente si intrecciano durante le fasi di combattimento.

Il titolo stesso, con quel riferimento ai fili e al nome Mizan, gioca sull’idea dell’intreccio, un rimando che si sposa bene con la struttura narrativa a scatole cinesi tipica della raccolta di racconti da cui il gioco prende ispirazione. MBC Game Studio non ha voluto svelare troppo del lato narrativo, preferendo affidare al trailer il compito di comunicare il tono e l’identità visiva del progetto.

Il peso di un immaginario poco sfruttato

Vale la pena soffermarsi su un dettaglio che il trailer di 1001: Threads of Mizan mette in evidenza quasi involontariamente. L’immaginario delle Mille e una notte, pur essendo tra i più riconoscibili al mondo, nel videogioco è stato affrontato con una certa timidezza, spesso in chiave caricaturale o come cornice esotica per avventure che poi guardavano altrove. Qui invece l’ambientazione sembra costituire l’ossatura vera del progetto, non un semplice sfondo decorativo.

I jinn mostrati nel filmato appaiono come avversari strutturati, non come nemici generici travestiti da creature orientali. E i tappeti volanti, che sarebbe stato facile ridurre a un vezzo estetico, vengono presentati come mezzo di spostamento e componente attiva del gameplay. Segnali piccoli, ma che raccontano un lavoro di ricerca sull’ambientazione più profondo di quanto un trailer da qualche minuto possa restituire.

L’Opening Night Live ha ospitato l’annuncio senza accompagnarlo con dettagli su piattaforme e periodo di uscita, lasciando il progetto in quella zona di attesa dove finiscono molti dei titoli presentati durante le grandi vetrine estive. Il filmato è comunque disponibile per chi vuole farsi un’idea più precisa di cosa MBC Game Studio stia costruendo, tra le cavalcate aeree e le battaglie contro le creature del deserto.