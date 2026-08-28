JBL Quantum 850: cuffie gaming con Head Tracking a 249,99 euro

JBL introduce nella propria gamma gaming premium le Quantum 850, nuove cuffie wireless multipiattaforma disponibili da settembre al prezzo di 249,99 euro su JBLStore.it e nei principali rivenditori di elettronica. Il modello si affianca alla Quantum 950, flagship della famiglia dotata di Base Station dedicata per personalizzare audio e illuminazione RGB.

Il cuore audio è affidato a driver dinamici in carbonio da 50mm certificati Hi-Res, con un esclusivo sistema di smorzamento in carbonio e un’estensione ottimizzata delle alte frequenze che consente di localizzare con maggiore accuratezza ogni suono, dai passi in lontananza ai dettagli più impercettibili della scena di gioco.

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La tecnologia JBL Quantum Spatial Sound con Head Tracking, gestita tramite il software JBL QuantumENGINE, crea un ambiente sonoro tridimensionale che riproduce con precisione la posizione di movimenti, ricariche o esplosioni all’interno della scena, un elemento che permette di individuare gli avversari più rapidamente nei momenti più frenetici. La Adaptive Noise Cancelling riduce al minimo i rumori ambientali per garantire concentrazione totale, mentre il microfono ad asta unidirezionale da 6mm con cancellazione del rumore mantiene le comunicazioni di squadra chiare anche nei momenti più concitati.

Doppia connettività wireless e supporto multipiattaforma

Quantum 850 offre doppia connettività wireless simultanea tramite dongle USB-C a 2,4GHz a bassa latenza e Bluetooth 5.3, permettendo di rimanere connessi all’audio di gioco anche durante una chiamata o l’ascolto di musica in parallelo. Per chi preferisce il cablato, sono supportati collegamenti USB-C e jack da 3,5mm, con audio certificato Hi-Res su un’ampia gamma di dispositivi. La compatibilità copre Windows PC, macOS, iOS, iPadOS, Android, PlayStation e Nintendo, con certificazione Zoom per le videochiamate.

Comfort e componenti sostituibili, batteria inclusa

Il design premium integra il sistema di sospensione Air Mesh Hammock, cuscinetti in similpelle e archetto ergonomico regolabile pensati per ridurre l’affaticamento nelle sessioni di gioco più lunghe. Il sistema di componenti sostituibili JBL copre microfono, cavo USB-C, cuscinetti auricolari, cover dei padiglioni, fascia Air Mesh Hammock e, a differenza dei modelli più economici della gamma, anche la batteria, permettendo di prolungare significativamente la vita utile del prodotto.

Il software JBL QuantumENGINE completa l’esperienza con equalizzazione dedicata al gaming e riduzione del rumore della tastiera basata su AI.