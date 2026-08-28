JBL aggiorna QuantumENGINE: Footstep Booster AI e Base Station smart

JBL annuncia un importante aggiornamento del software QuantumENGINE, che gestisce le impostazioni dell’intera gamma di cuffie gaming Quantum. Le nuove funzionalità arrivano progressivamente tra il Q3 e il Q4 2026, con alcune già disponibili da oggi, e puntano a rendere l’esperienza di gioco più intelligente, personalizzabile e integrata con l’ecosistema domestico.

La novità più ambiziosa, in arrivo dal Q4 2026, è il Footstep Booster basato sull’AI, una funzione audio che analizza continuamente il suono di gioco per riconoscere gli elementi più rilevanti — passi, voci, spari, esplosioni, e migliorare la nitidezza dell’audio direzionale. Nei titoli FPS, questo si traduce in una capacità superiore di individuare da dove provengono i passi degli avversari, permettendo di reagire più rapidamente senza compromettere la qualità sonora complessiva.

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Disponibili da subito, i profili personalizzati per ogni gioco applicano impostazioni ottimizzate di equalizzazione, JBL Quantum Spatial Sound, microfono e controlli per i titoli più popolari. La novità è la sincronizzazione multi-piattaforma: accedendo con lo stesso account, i profili si allineano automaticamente tra Windows, macOS, iOS e Android. In caso di conflitto tra configurazioni, il sistema mantiene le impostazioni già memorizzate sul dispositivo anziché sovrascriverle, un dettaglio che evita la perdita accidentale di regolazioni personalizzate.

Dal Q3 2026 arriverà anche il rilevamento automatico del gioco: QuantumENGINE riconoscerà il titolo all’avvio e attiverà il profilo dedicato senza intervento manuale.

Base Station come hub di controllo per l’ecosistema Quantum

Sempre dal Q3 2026, la Base Station, disponibile con JBL Quantum 950, diventerà il centro di controllo per l’intero ecosistema JBL Quantum. Chi possiede più dispositivi, ad esempio Quantum 950 e Quantum Stream Studio, potrà gestirli direttamente dalla Base Station senza aprire la dashboard software, passando rapidamente tra preset Spatial Sound o regolando l’EQ del microfono in tempo reale tra gaming e streaming.

La Base Station introdurrà anche la programmazione delle macro, per eseguire sequenze di comandi personalizzate e automatizzare azioni di gioco ripetitive con la pressione di un pulsante.

Controllo da smartphone senza interrompere la sessione

Disponibile da subito, il controllo da remoto sulla stessa rete consente di gestire le principali funzionalità di QuantumENGINE, preset EQ, Spatial Sound, volume microfono, Mic EQ e bilanciamento Game & Chat, direttamente dallo smartphone. Per gli utenti collegati allo stesso account basta un clic; per gli altri è disponibile l’abbinamento tramite QR code. L’interfaccia supporta sia orientamento verticale che orizzontale.

Dal Q4 2026, QuantumENGINE estenderà le configurazioni di illuminazione a tema gaming ai prodotti Nanoleaf compatibili, come Shapes e Blocks, portando l’esperienza oltre l’audio per coinvolgere l’intero ambiente circostante con un’atmosfera visiva sincronizzata al gioco.