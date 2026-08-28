JBL Quantum 520, 520X e 120: cuffie gaming da 39,99 euro

JBL amplia la propria gamma gaming con tre nuovi modelli, Quantum 520, Quantum 520X e Quantum 120, che si affiancano alla flagship Quantum 650, completando il rinnovamento dell’intera linea Quantum. Tutti i modelli sono disponibili da settembre su JBLStore.it e nei principali rivenditori di elettronica, con prezzi che vanno da 39,99 euro per la Quantum 120 fino a 149,99 euro per la Quantum 650.

Secondo Carsten Olesen, President of Consumer Audio di HARMAN, l’obiettivo del rinnovamento è permettere a ogni gamer, dai principianti agli esperti, di sperimentare in prima persona la differenza che un audio di qualità può fare durante il gioco.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Tutti e quattro i modelli montano driver dinamici in carbonio da 50mm e integrano la tecnologia JBL Quantum Spatial Sound, che riproduce ogni suono con precisione tridimensionale per individuare la posizione degli avversari in tempo reale, un elemento chiave nei titoli competitivi dove il posizionamento sonoro anticipa la visuale. Tutti i modelli supportano anche Hi-Res Audio e integrano un microfono boom cardioide removibile da 6mm con cancellazione del rumore, pensato per comunicazioni chiare durante il gioco di squadra.

Connettività e autonomia: dalle 37 alle 45 ore

JBL Quantum 650 offre doppia connessione wireless tramite dongle 2,4GHz o Bluetooth 5.3, oltre a connessione cablata via USB-C a bassa latenza, con autonomia fino a 45 ore più un’ora extra con soli 5 minuti di ricarica. Quantum 520 e Quantum 520X utilizzano Bluetooth 5.4 con la stessa flessibilità di connessione, raggiungendo fino a 37 ore di autonomia. Quantum 120 è invece cablata da 3,5mm, senza batteria da gestire.

La Quantum 520X è certificata Xbox, garantendo un’esperienza wireless di alta qualità sulla console Microsoft, mentre gli altri modelli coprono Windows PC, MacOS, iOS, iPadOS, Android e PlayStation.

Personalizzazione software e componenti sostituibili

Il software JBL QuantumENGINE, disponibile su Quantum 650, 520 e 120, consente di personalizzare impostazioni audio, microfono e profili di gioco. Solo la Quantum 650 introduce componenti sostituibili, microfono, cuscinetti auricolari, cover dei padiglioni e cavo, permettendo di rinnovare le cuffie nel tempo e creare nuove combinazioni cromatiche senza sostituire l’intero dispositivo.

Design e colorazioni

La gamma introduce quattro nuove colorazioni, corallo, viola, ghiaccio e nero, con archetto in silicone e cuscinetti in tessuto traspirante per le sessioni di gioco prolungate. La Quantum 650 è disponibile anche in verde acqua e bianco, mentre la Quantum 520X è proposta nella sola colorazione nero.