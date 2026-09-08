Mac mini M6 e Mac Studio M5 Ultra: perché Apple ha anticipato i tempi?

Chi si aspettava di vedere i nuovi Mac mini e Mac Studio arrivare in autunno, come da tradizione Apple, è rimasto spiazzato: le macchine sono state presentate il 25 agosto, due settimane buone prima del keynote dedicato a iPhone. Un anticipo che non ha nulla di casuale, perché dietro c’è la corsa delle aziende all’hardware per l’intelligenza artificiale, una domanda cresciuta talmente in fretta da cogliere impreparata la stessa Cupertino.

Il calendario, di solito, è quasi un rito: nuovi computer tra ottobre e novembre, presentazioni ordinate, listini aggiornati. Quest’anno invece Mac mini M6 e Mac Studio M5 Ultra sono comparsi in piena estate. La spiegazione più credibile è che l’attesa fosse diventata insostenibile, con ordini in coda e configurazioni introvabili.

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Perché le aziende comprano Mac mini e Mac Studio per far girare l’AI

Il fenomeno non è nato ieri. Da mesi questi computer si sono ritagliati un ruolo particolare tra chi lavora con i modelli di intelligenza artificiale in locale, cioè senza appoggiarsi al cloud. Il motivo sta in due caratteristiche piuttosto banali da spiegare: tanta memoria unificata a disposizione e consumi contenuti. Una combinazione che, per far girare modelli pesanti su una scrivania, conta più della potenza bruta.

Apple, a un certo punto, ha smesso di guardare la cosa da lontano e ha iniziato a cavalcarla. Oggi l’azienda mette in vetrina la possibilità di collegare più Mac Studio in cluster, trasformandoli in un unico sistema capace di gestire modelli di grandi dimensioni. A giugno un incontro chiamato “Business at the Park” avrebbe portato allo stesso tavolo dirigenti di Ford, Disney e Anthropic proprio su questi temi, con Mac mini nel ruolo di protagonista.

Il successo, però, ha il suo prezzo. Diverse configurazioni risultano esaurite per mesi, complice anche la crisi generale della RAM che sta strozzando l’intero settore. E i nuovi modelli, disponibili dal 22 settembre, non sono immuni all’inflazione: Mac Studio parte da 2.999 euro nella versione M5 Max, arriva a 6.599 euro con M5 Ultra e supera abbondantemente i 20.000 euro se si spuntano tutte le opzioni. Cifre da automobile, per un oggetto che occupa l’angolo di un tavolo.

Apple senza una vera strategia AI per le imprese

La parte più curiosa di tutta la vicenda riguarda però l’impreparazione dell’azienda. Non ci sarebbe un team di ingegneria dedicato ai clienti professionali, nessuna figura incaricata di seguire le relazioni con gli sviluppatori su questo fronte, e nemmeno una strategia AI pensata per il mondo delle imprese. Un vuoto piuttosto sorprendente, considerando quanti soldi ci siano in ballo.

Ci sono aziende che si sarebbero fatte avanti per comprare l’accesso a Private Cloud Compute, l’infrastruttura di calcolo riservato sviluppata internamente da Apple, e che si sarebbero viste rispondere di no. Non un rinvio, proprio un rifiuto.

Invece di costruire questa offerta in casa, Cupertino avrebbe scelto la strada dei partner esterni: nomi come WebAI e Mount Thor, che realizzano strumenti e ambienti di esecuzione per l’AI su hardware Apple. Una delega che lascia spazio ai concorrenti, perché una fetta dei clienti meno pazienti starebbe già valutando il DGX Spark di Nvidia, il mini PC pensato per l’intelligenza artificiale lanciato a fine 2025 e con un ingombro paragonabile a quello di Mac mini.

C’è un contrappasso evidente in tutto questo. Per dieci anni Apple ha corteggiato creativi, montatori video, fotografi e musicisti, costruendo attorno a loro l’identità della gamma professionale. Adesso si trova davanti un mercato diverso, fatto di aziende pronte a firmare assegni molto consistenti per macchine da calcolo AI, e lo tiene fermo in anticamera.