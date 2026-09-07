Silo 4: la data d’uscita c’è, ma sarà l’ultima stagione

La data di uscita di Silo 4 è già sul tavolo, e non era affatto scontato: Apple TV ha annunciato che la quarta stagione arriverà il 9 luglio 2027, praticamente in contemporanea con la messa in onda del finale della terza stagione, disponibile da oggi. Insieme all’annuncio è arrivato anche il primo trailer, che però va maneggiato con cura perché contiene spoiler pesanti per chi non ha ancora chiuso i conti con gli ultimi episodi.

Chi segue le serie di fantascienza di Apple TV ha imparato a convivere con attese lunghissime. Severance ha fatto passare tre anni tra la prima e la seconda stagione, e sia Severance che Pluribus difficilmente torneranno prima di due anni o più. Con questo precedente, l’idea che Silo potesse sparire dai radar per un paio di stagioni era più che legittima.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Silo 4: meno di un anno di attesa per la stagione finale

E invece no. Dieci mesi circa separano il finale della terza stagione dall’arrivo di Silo stagione 4, che non è esattamente un battito di ciglia ma, nel contesto delle produzioni originali Apple, somiglia molto a una piccola vittoria. Il pubblico si era preparato al peggio, magari a un salto di due anni, e si ritrova invece con una scadenza precisa da segnare sul calendario.

C’è però un dettaglio che pesa quanto la data: la quarta sarà anche l’ultima. La serie è tratta dalla trilogia di romanzi bestseller firmata da Hugh Howey, e la prossima stagione porterà a termine la storia raccontata nei libri. Il che significa che Apple TV saluterà uno dei suoi titoli di punta, quello che insieme a pochi altri ha costruito la reputazione della piattaforma nel campo della fantascienza seriale.

Una scelta narrativa coerente, per quanto dolorosa per chi si era abituato a vivere dentro quel bunker sotterraneo. Nessun allungamento artificiale, nessuna stagione riempitivo per spremere il franchise: la storia dei romanzi finisce lì, e finisce lì anche la serie. Il trailer, come detto, mette già in chiaro alcune direzioni della trama, quindi conviene arrivarci solo dopo aver visto il finale della terza.

Cosa guardare mentre si aspetta luglio 2027

Nel frattempo il catalogo non resta scoperto. Chi cerca altra fantascienza da mettere in coda può recuperare Dark Matter, che ha appena iniziato a trasmettere la seconda stagione, mentre a gennaio è previsto il debutto di Neuromancer, uno dei titoli più attesi tra quelli in arrivo. Due nomi che, sulla carta, coprono bene il vuoto lasciato dal finale di stagione appena andato in onda.

Sul fronte prezzi, l’abbonamento ad Apple TV costa circa 15 euro al mese, con la possibilità di ottenerlo a un costo inferiore attraverso il pacchetto Apple One, che accorpa più servizi in un unico piano. Una soluzione che ha senso soprattutto per chi già utilizza altri abbonamenti dell’ecosistema e non vuole moltiplicare le voci di spesa.

Resta il fatto che l’annuncio anticipato di una data così lontana è una mossa piuttosto insolita per Apple, che di norma preferisce tenere le carte coperte fino a poche settimane dal debutto. Comunicare il 9 luglio 2027 con quasi un anno di margine suggerisce che la produzione sia in uno stato avanzato, o almeno abbastanza solida da permettere di fissare un appuntamento pubblico senza il rischio di doverlo spostare.

Per il pubblico italiano il calcolo è semplice: il finale della terza stagione è già disponibile, il trailer della quarta pure, e il capitolo conclusivo di Silo ha una data che non lascia margini di interpretazione. La serie tornerà in piena estate, il 9 luglio 2027, per chiudere il cerchio aperto con il primo episodio.