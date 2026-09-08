Isar Aerospace: Spectrum in orbita, primato per l’Europa

Con il volo riuscito di Spectrum, il razzo sviluppato dalla tedesca Isar Aerospace, l’Europa si porta a casa un primato che mancava da tempo, perché per la prima volta un vettore orbitale interamente commerciale nato nel Vecchio Continente è arrivato in orbita terrestre bassa. Un traguardo che pesa più di quanto sembri, dato che il problema europeo non è mai stato costruire satelliti, quanto trovare qualcuno in grado di portarli lassù. E su quel fronte, per anni, la posizione è stata piuttosto scomoda.

La partenza è avvenuta da uno spazioporto norvegese, con il vettore a due stadi che ha completato l’intera sequenza di volo. La società ha elencato i passaggi superati uno dopo l’altro, e leggerli in fila dà l’idea di quanto sia stretto il margine di errore in queste operazioni: il MaxQ, cioè il momento di massima pressione aerodinamica sulla struttura, la separazione degli stadi, l’accensione del motore del secondo stadio, la separazione del fairing che protegge il carico, il raggiungimento dell’orbita, poi il secondo spegnimento del motore e l’iniezione nell’orbita di trasferimento. La missione, battezzata “Onward and Upward”, ha anche rilasciato i primi satelliti dei clienti dell’azienda.

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Da un fallimento di 30 secondi al primo successo commerciale

Il valore di questo risultato si capisce meglio guardando indietro di pochi mesi. Il precedente tentativo di Spectrum, effettuato a marzo, si era chiuso dopo circa 30 secondi: il razzo era ricaduto in mare ed era poi esploso. Un finale rapido e amaro, per quanto simili esiti facciano parte del mestiere quando si sviluppa un lanciatore da zero. Passare da quello scenario a una missione portata a termine in così poco tempo racconta molto della velocità con cui si muove oggi il settore privato dello spazio, anche in Europa.

Perché la questione non è soltanto tecnica. Il continente ha storicamente contato su pochi vettori disponibili e su una forte dipendenza da programmi finanziati dai governi. Significa tempi di attesa, priorità decise altrove e margini di manovra ridotti per chi ha un satellite pronto e vuole metterlo in orbita in tempi ragionevoli. Con un operatore commerciale capace di completare un lancio, quel quadro comincia a cambiare, almeno sulla carta.

Cosa cambia per l’autonomia spaziale europea

L’autonomia spaziale è diventata un tema tutt’altro che astratto, e non solo per ragioni di prestigio industriale. Dipendere da vettori stranieri per mandare in orbita satelliti significa dipendere da calendari, costi e scelte politiche che non si controllano. La dipendenza aerospaziale europea è stata discussa a lungo, e il volo riuscito di Isar Aerospace è uno dei segnali più concreti che qualcosa si stia muovendo nella direzione opposta.

Il fatto che si tratti di un razzo commerciale, e non di un programma pubblico, aggiunge un dettaglio interessante. È il modello che negli ultimi anni ha rimescolato le carte del settore a livello globale, con aziende private che progettano, costruiscono e lanciano per conto di clienti terzi, senza passare dalle strutture istituzionali. Vedere lo stesso schema funzionare in Europa, con una società tedesca e una base di lancio in Norvegia, apre uno spazio di manovra che finora era piuttosto teorico.

Restano da capire i ritmi con cui il vettore potrà tornare in volo e quanti carichi riuscirà a gestire, ma il passaggio dalla fase sperimentale a quella operativa è ormai avvenuto: Spectrum ha raggiunto l’orbita e ha rilasciato i satelliti dei suoi primi clienti paganti.