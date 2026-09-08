WindTre GO Digital, offerte da 5,99 euro con Giga illimitati

Le offerte WindTre GO Digital restano disponibili anche a Settembre 2026 per chi decide di cambiare operatore, con prezzi che partono da 5,99 euro al mese e una novità che riguarda il metodo di pagamento: sul sito ufficiale diverse varianti si possono ora attivare anche in versione Easy Pay. Si tratta delle classiche proposte operator attack, quindi riservate a chi proviene da specifici gestori, raggiungibili soprattutto tramite una pagina dedicata che circola attraverso le campagne promozionali online.

Il meccanismo è quello di sempre. Serve selezionare il proprio operatore attuale da un menu a tendina e, in alcuni casi, indicare anche la quantità di Giga desiderata per capire quale tariffa viene effettivamente proposta. Alcune offerte, poi, compaiono direttamente in home page e nella sezione dedicata alle soluzioni mobile voce e internet.

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Da Iliad, PosteMobile e CoopVoce si parte da 5,99 euro

Chi arriva da Iliad, PosteMobile e CoopVoce trova nella pagina dedicata GO 200 XS 5G Digital a 5,99 euro al mese. Il pacchetto comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS e 200 Giga di traffico dati fino in 5G alla massima velocità disponibile, con addebito su credito residuo oppure Ricarica Automatica. La stessa tariffa esiste ora anche come GO 200 XS 5G Digital Easy Pay, contenuti identici e stesso prezzo mensile.

Sempre per la stessa platea, in home page compare GO 250 M 5G Digital a 7,99 euro al mese: minuti illimitati, 50 SMS e 250 Giga in 5G, anche qui con credito residuo o Ricarica Automatica. Pure in questo caso esiste la variante Easy Pay, con lo stesso listino.

Giga illimitati e le altre soglie disponibili

Per chi porta il numero da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, ma anche da Fastweb e da numerosi operatori virtuali, restano attivabili le proposte con Giga illimitati. GO Unlimited 200 Digital AutoPay costa 9,99 euro al mese con Ricarica Automatica e include minuti illimitati, 50 SMS e 200 Giga Full Speed in 5G, dopodiché si continua a navigare senza limiti di volume ma a velocità ridotta a 10 Mbps. Stesso prezzo per GO Unlimited 100 Digital, che prevede 100 Giga Full Speed con addebito su credito residuo e la medesima navigazione illimitata a 10 Mbps. In alternativa alla versione AutoPay è ora disponibile anche GO Unlimited 200 Digital Easy Pay.

L’elenco completo degli operatori di provenienza comprende Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, CMLink, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, PLINK, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, WithU, Elimobile, Plintron, Massima Energia, Segnoverde e Dimensione Mobile.

Chi proviene da Tiscali, Spusu, Lyca Mobile e da altri virtuali può invece puntare su GO 250 S Digital a 6,99 euro al mese, con minuti illimitati, 50 SMS e 250 Giga in 5G, disponibile anche in versione Easy Pay. Per Fastweb, Ovunque e Italia Power c’è GO 200 L 5G Digital a 8,99 euro al mese, sempre con minuti illimitati, 50 SMS e 200 Giga, pure questa proposta anche come Easy Pay.

Infine, per chi lascia TIM, Kena, Vodafone e ho. Mobile restano attive GO 200 XXL 5G AutoPay a 10,99 euro al mese con 200 Giga in 5G e Ricarica Automatica, e GO 100 XXL 5G allo stesso prezzo con 100 Giga e addebito su credito residuo. Anche qui è comparsa la variante GO 200 XXL 5G Easy Pay.

SIM, eSIM e come funziona il pagamento

Nessun costo di attivazione e nessuna spesa per la nuova SIM o eSIM. Con le versioni a credito residuo o Ricarica Automatica si paga solo il primo mese anticipato, mentre con Easy Pay non è prevista alcuna spesa iniziale. Per scegliere Easy Pay serve indicare come metodo di pagamento “Carta di Credito o IBAN”, per la Ricarica Automatica bisogna selezionare “PayPal” e per il credito residuo c’è la voce “Ricarica manuale”.

L’identificazione online può avvenire con SPID e CIE oltre che con il video, riducendo i tempi di attivazione. In questo periodo, acquistando una SIM sul sito, in alcuni casi si può ricevere una seconda SIM in omaggio con l’iniziativa “WindTre Sorpresa”. Per chi vuole un numero nuovo restano invece disponibili Promo 5G Online e Promo 5G EP Online a 7,99 euro al mese, oltre a Blue Unlimited 5G Online a 9,99 euro al mese.

Sulle offerte a credito residuo, in caso di rinnovo mancato per credito insufficiente scatta la ricarica in ritardo: il traffico viene reso disponibile per 1 giorno solare fino alle 23:59 al costo di 0,99 euro e, se il credito resta insufficiente, per altri 4 giorni a 1,99 euro, per un totale di 2,98 euro. Con Easy Pay il rinnovo passa da carta di credito, conto corrente o carte Conto abilitate come Postepay Evolution, Superflash, Genius Card e DbContocarta, con un costo di attivazione rateizzato già incluso.