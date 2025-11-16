Galaxy Z Flip8 sarà il foldable più sottile mai prodotto da Samsung

Samsung sembra particolarmente attiva nel settore degli smartphone foldable. Dopo le notizie riguardanti il nuovo Galaxy Z Trifold, ecco arrivare nuovi dettagli anche per i prossimi Galaxy Z Flip8 e Z Fold8. I prossimi dispositivi pieghevoli non saranno rivoluzionati nel form factor ma l’azienda coreana introdurrà alcuni miglioramenti che renderanno i device più versatili.

In particolare, secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, possiamo aspettarci che i prossimi Galaxy Z Flip8 e Z Fold8 avranno uno spessore limato di alcuni millimetri rispetto ai modelli precedenti. Le fonti indicano che il Galaxy Z Flip8 sarà il device che subirà i maggiori interventi hardware.

Grazie ad alcuni cambiamenti, lo smartphone a conchiglia sarà il più sottile mai prodotto da Samsung con uno spessore stimato da chiuso di appena 9,5 mm. Se tale valore dovesse essere confermato, il device sarà il 30% più sottile rispetto ai 13,7 mm della precedente generazione. Il tutto, a parità di caratteristiche tecniche come la presenza di un display interno da 6,9 pollici. Lo spesso ridotto consentirà di migliorare la portabilità del foldable di Samsung oltre a incrementarne l’ergonomia.

Per quanto riguarda il Galaxy Z Fold8, invece, Saumsung non dovrebbe apportare grandi cambiamenti alla sua formula già vincente. Lo smartphone pieghevole manterrà lo stesso form factor e le stesse dimensioni dei display ma potrebbe esserci una sorpresa per gli utenti. L’azienda coreana dovrrebbe reintrodurre la S Pen per consentire di utilizzare il device in un modo ritenuto più comodo e versatile dalla community.

Samsung si aspetta che la nuova generazione di smartphone pieghevoli possa attirare una fetta più ampia di utenti. Infatti, l’azienda stima vendite per 6,7 milioni di unità combinate tra i Flip8 e Fold8. Tali cifre sono del 10% maggiori rispetto ai numeri registrati lo scorso anno e non tengono conto delle vendite dell’atteso Galaxy Z TriFold il cui annuncio è previsto a brevissimo.