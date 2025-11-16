Samsung Galaxy Z TriFold, tutto quello che conosciamo sul foldable

Il debutto del nuovo smartphone pieghevole di Samsung è ormai molto vicino. Dopo aver presentato il Galaxy Z TriFold per la prima volta in occasione di un evento, ecco arrivare ulteriori conferme per l’inedito foldable dotato di tre display.
Secondo quanto riferito dal noto leaker Evan Blass (@evleaks) Samsung ha ufficializzato il nome del device e alcune delle caratteristiche definitive. Come immaginato da tutti, lo smartphone si chiamerà ufficialmente Galaxy Z TriFold, rispecchiando le anticipazioni emerse.
Si tratta di una scelta logica considerando che, in questo modo, si manterrà il legame con l’attuale serie di dispositivi della linea Galaxy Z che identifica gli smartphone pieghevoli. Tale notizia, di fatto, archivia definitivamente l’idea del debutto della nuova linea di prodotti “Galaxy G Fold” dedicata al foldable.
Il Samsung Galaxy Z TriFold offre un’esperienza unica con tre display. Scopri tutto sulle sue caratteristiche innovativa.
Passando alle caratteristiche tecniche, il Galaxy Z TriFold sarà caratterizzato dalla presenza di un chipset Qualcomm. Sebbene non sia indicato il modello esatto del SoC, possiamo immaginare che Samsung possa ricorrere allo Snapdragon 8 Elite o allo Snapdragon 8 Elite Gen 5. La variante più potente di Qualcomm sembra essere la scelta principale considerando la necessità di gestire uno schermo molto ampio che consentirà una gestione del multitasking più versatile che mai ina casa Samsung.
Quando completamente aperto, il pannello AMOLED pieghevole raggiungerà una dimensione di 10 pollici con una luminosità massima di 1.600 nits. Il display esterno, invece, avrà una diagonale da 6,5 pollici con 2.600 nit di luminosità massima. Lo spessore sarà uno dei punti di forza del device che, da aperto, misurerà da 3.9 a 4.2 mm, uno degli spessori più contenuti nel settore degli smartphone pieghevoli.
Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung dovrebbe adottare un sensore principale da 200 MP, una soluzione simile a quanto visto sul Galaxy Z Fold7. La batteria potrebbe avere una capacità di 5.437 mAh anche se precedenti indiscrezioni indicavano valori di 5.600 mAh. Il lancio iniziale del nuovo foldable di Samsung sarà limitato con circa 30.000 unità prodotte e destinate solo ad alcuni mercati selezionati.