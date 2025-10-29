Samsung Galaxy Z TriFold si mostra dal vivo per la prima volta

Le voci sul Galaxy Z TriFold si sono susseguite per anni ma Samsung è finalmente pronta per annunciare questo nuovo foldable. Lo smartphone in grado di piegarsi in tre sezioni è stato avvistato in anteprima assoluta.

Samsung dovrebbe presentare il Galaxy Z TriFold al summit APEC 2025, che si svolgerà questa settimana in Corea del Sud. Il produttore coreano, infatti, ha predisposto una teca in cui esporre lo smartphone e consentire a tutti i partecipanti di ammirarlo da lontano.

Inoltre, solo alcuni pochi fortunati sono riusciti a vedere il dispositivo da vicino in occasione di un evento svoltosi a porte chiuse. L’azienda ha già presentato il foldable al K-Tech Showcase, un incontro collaterale dell’APEC, in attesa della presentazione a livello globale.

Il debutto del Samsung Galaxy Z TriFold si sta avvicinando, il foldable si mostra dal vivo in occasione del summit APEC 2025

Il noto leaker UniverseIce ha pubblicato la prima foto del Galaxy Z TriFold riprendendo e adattando il modello esposto nella teca presente ad APEC 2025. Inoltre, stando a quanto condiviso da SamMobile, possiamo scoprire alcune delle specifiche tecniche del dispositivo.

Samsung ha realizzato un foldable in grado di adattarsi alle esigenze degli utenti. Il Galaxy Z TriFold presenta due cerniere che consento una maggiore flessibilità nell’utilizzo. Gli utenti possono optare le la configurazione smartphone sfruttando il display da 6,5 pollici a far diventare il display un tablet da 10 pollici.

Un portavoce di Samsung ha affermato: “Samsung continua a portare avanti tecnologie innovative, inclusi fattori di forma di nuova generazione nell’era dell’intelligenza artificiale mobile, per offrire esperienze significative agli utenti. La recente presentazione riflette i nostri continui sforzi di ricerca e sviluppo, e prevediamo di portare questo dispositivo di nuova generazione agli utenti entro quest’anno”.

La presentazione ufficiale del foldable è attesa entro la fine della settimana con il lancio sul mercato che potrebbe seguire a distanza di un mese. Inizialmente, il device sarà commercializzato in Corea del Sud e pochi altri Paesi asiatici e, in seguito, nel resto del mondo in alcune Nazioni selezionate.