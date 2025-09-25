Automobili Lamborghini e The Italian Sea Group, presentato lo yacht Tecnomar per Lamborghini 101FT

Automobili Lamborghini e The Italian Sea Group hanno presentato il nuovo yacht Tecnomar per Lamborghini 101FT. La conferenza stampa di è tenuta in occasione del Monaco Yacht Show, uno degli eventi più importanti e prestigiosi a tema nautico a livello internazionale.

Il modello definitivo del Tecnomar per Lamborghini 101FT arriverà entro la fine del 2027 ma possiamo già scoprirne le caratteristiche principali. Il nome dello yacht permette di scoprirne la lunghezza pari a circa 30 metri.

L’imbarcazione rappresenta una vera e propria eccellenza del Made in Italy, in quanto nato dalla collaborazione tra due brand rappresentativi del proprio settore. L’unione di tecnologia e design ha permesso di creare un prodotto pensato per garantire un’esperienza unica per chi guida lo yacht.

Stephan Winkelmann, Chairman and CEO di Automobili Lamborghini, ha dichiarato: “Con il Tecnomar per Lamborghini 101FT portiamo il DNA Lamborghini in mare: performance, design e innovazione si fondono in un motoryacht che ridefinisce il concetto di lusso nautico. Non è solo uno yacht, è un’affermazione di eccellenza italiana. The Italian Sea Group e Automobili Lamborghini condividono una clientela esclusiva, appassionata di bellezza, tecnologia e prestazioni estreme. È proprio questa visione comune che rende la nostra collaborazione così naturale e significativa.”

A livello di design, i progettisti del Tecnomar per Lamborghini 101FT hanno voluto infondere linee ispirate alle supercar di Lamborghini. È possibile riconoscere elementi della nuova few off Fenomeno sia nelle firme luminose che nel colore Giallo Crius della livrea di lancio. Anche la plancia di comando è fortemente ispirata alle supercar di Sant’Agata Bolognese, in particolare a Temerario.

Dal punto di vista delle prestazioni, lo yacht non ha nulla da invidiare alle sue controparti su quattro ruote. Grazie a tre potenti motori MTU – 16V2000 M96L abbinati a tre eliche di superficie, consentono al Tecnomar per Lamborghini 101FT di raggiungere una velocità massima di 45 nodi e una velocità di crociera di 35 nodi. La potenza massima sprigionata è di 7.600 cavalli per affrontare ogni condizione.