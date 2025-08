Lamborghini presenta la Temerario “Porto Cervo”

Automobili Lamborghini ha svelato al mondo la nuova Temerario “Porto Cervo”, prima versione Ad Personam della supercar. La splendida cornice offerta dalle terrazze di Casa Fiorichiari all’interno del Twiga club hanno permesso alla Casa di Sant’Agata Bolognese di mostrare questa supercar ispirata alla Sardegna.

Il reparto di personalizzazione Ad Personam ha voluto celebrare l’essenza dell’isola creando un modello unico. L’unione di eleganza e fascino con il mare turchese e il cielo blu, elementi tipici di questa terra, hanno ispirato i designer nella creazione della Temerario “Porto Cervo”.

Come dichiarato da Stephan Winkelmann, CEO di Automobili Lamborgini: “Questa Temerario realizzata attraverso il programma Ad Personam riflette pienamente il fascino di uno stile di vita sfaccettato come quello della Sardegna: la Temerario ispirata a Porto Cervo è perfettamente a suo agio sia lungo le strade costiere dell’isola, sia nel catturare gli sguardi durante le occasioni più eleganti»

Automobili Lamborghini ha svelato la prima Temerario nata dal programma Ad Personam che celebra Porto Cervo e la Sardegna

Il progetto, inoltre, mostra il potenziale illimitato del programma Ad Personam. Mantenendo al centro il DNA stilistico del Marchio, ogni proprietario può personalizzare la propria vettura per realizzarla esattamente come quella dei propri sogni.

La Temerario “Porto Cervo” è basata sull’innovativo powertrain ibrido composto da un motore V8 biturbo e tre motori elettrici che possono eroga complessivamente 920 CV. Le prestazioni al vertice della categoria si sposano perfettamente con la carrozzeria in Grigio Serget, una tonalità di grigio che presenta pigmenti metallici blu, che crea riflessi unici.

Il Nero Noctis lucido va ad esaltare le parti inferiori della vettura mentre un pinstripe Blu Royal ne esalta il profilo. Il diffusore posteriore e le prese d’aria sono rifiniti con un effetto carbonio lucido mentre il tetto è in nero lucido per risaltare. Il nero è il colore scelto per i cerchi Velador che lasciano intravedere la pinza freno blu.

Passando agli interni, i designer del programma Ad Personam hanno scelto una pelle Grigio Octans e l’innovativa Corsatex by Dinamica utilizzando inserti e cuciture in pelle Blu Nethuns. Un ulteriore tocco di unicità è dato dal profilo della Temerario finemente ricamato in Blu Nethuns sul pannello porta.

La strumentazione sul tunnel centrale è in carbonio opaco per sottolineare la vocazione racing senza dimenticare il piacere di guida. Trattandosi di un esemplare unico, sono presenti due targhette speciali, una dedicata a Lamborghini: “Ad Personam” mentre l’altra reca la scritta “Porto Cervo 2025”.