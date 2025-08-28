Automobili Lamborghini presenta Fenomeno, la few-off del Toro

Automobili Lamborghini ha presentato la nuovissima supercar denominata Fenomeno, una vettura realizzata in edizione limitata. La Few Off verrà prodotta in appena 29 esemplari e incarna i valori della Casa del Toro come esclusività, prestazioni e design.

Nata come un inedito “design Manifesto” di Lamborghini, la Fenomeno evolve i concetti stilisti del marchio raggiungendo nuove vette inesplorate. La supercar rappresenta appieno lo stile “Iconic and Essential” del Lamborghini Centro Stile ma al tempo stesso incarna prestazioni assolute e sprigiona potenza sin dal primo sguardo.

Il nome Fenomeno, come da tradizione, si riferisce ad un famoso toro che ha combattuto valorosamente nell’arena di Morelia in Messico. Automobili Lamborghini ha voluto celebrare il carattere di questo animale fiero e indomito.

Automobili Lamborghini ha creato una supercar destinata a pochissimi eletti, la Fenomeno incarna design e potenza assoluti

Gli elementi aerodinamici sviluppati appositamente per garantire il massimo carico si uniscono alla power uniti ibrida. Il cuore della supercar è un possente V12, il più potente mai realizzato nella storia del brand. La potenza complessiva del powertrain è di 1080 CV di cui 835 CV erogati dal motore a combustione interna a cui si aggiungono i 245 CV sviluppati da tre motori elettrici.

Come dichiarato da Stephan Winkelmann, CEO di Automobili Lamborghini: “Quando presentammo la Reventón nel 2007 avevamo l’obiettivo di creare una supersportiva superlativa che fosse la massima rappresentazione di ciò che era Lamborghini. La nuova Few Off porta avanti la stessa filosofia di eccellenza e innovazione che è parte fondamentale del nostro DNA”.

La Fenomeno raccoglie l’eredità della Reventón presentata nel 2007 ma anche di altri modelli iconici che hanno fatto la storia di Lamborghini. Infatti, non possiamo dimenticare la Sesto Elemento (2010), Veneno (2013), Centenario (2016), Sián (2019) e Countach (2021). Il know how acquisito dalla casa di Sant’Agata Bolognese grazie a queste vetture ha portato alla creazione delle Fenomeno, la supersportiva definitiva.