BMW iX3, debutta al Salone Auto Torino la famiglia Neue Klasse

BMW Italia ha confermato che la BMW iX3 farà il proprio debutto nazionale in occasione del Salone Auto Torino 2025. L’evento si terrà dal 26 al 28 settembre e permetterà a tutti i partecipanti di scoprire da vicino il primo modello della famiglia Neue Klasse.

Piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini Reali saranno le location d’eccezione per il Salone Auto Torino 2025 e palcoscenico perfetto per mostrare il SAV di Monaco di Baviera. I tecnici tedeschi hanno realizzato una vettura completamente elettrica che punta a coniugare il piacere di guida con un design moderno e tecnologie avanzate.

La BWM iX3 rappresenta il perfetto esponente della nuova generazione Neue Klasse, una filosofia che mette al centro gli utenti offrendo soluzioni all’avanguardia e design rivoluzionari. Questo si traduce in soluzioni inedite in grado di massimizzare il comfort e l’abitabilità di bordo. Stando a quanto dichiarato dall’azienda, il passo avanti fatto è assolutamente rilevante. L’impressione che si ha guardando questa nuova famiglia di vetture è che si sia saltata una generazione di veicoli per la quantità e la qualità di innovazioni introdotte.

Grazie alla presenza della tecnologia eDrive di sesta generazione, la complessa architettura hardware e software sviluppata dall’azienda consente di raggiungere fino a 805 km di autonomia a zero emissioni e ricarica fino a 400 kW. L’elevatissima capacità di calcolo di sistemi di bordo permette di eseguire controlli costanti dei sistemi, ottimizzando la dinamica di guida.

La produzione della BMW iX3 è prevista nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria, con la commercializzazione prevista nella primavera 2026. La prima variante del SAV sarà la BMW iX3 50 xDrive da 345 kW/469 CV e trazione integrale elettrica.

Questo modello è già configurabile sul sito bmw.it e il prezzo di lancio è fissato a partire da 69.900 Euro. Il seguito arriveranno altri allestimenti e motorizzazioni per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.