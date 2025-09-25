Disney+, l’abbonamento diventa più caro negli USA

Gli utenti statunitensi stanno ricevendo una importante comunicazione da parte di Disney+. Tutti i piani di abbonamento al servizio di streaming subiranno un aumento del prezzo a partire dal prossimo 21 ottobre.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, il piano standard con pubblicità passerà dai 9,99 dollari attuali a 11,99 dollari al mese. Per quanto riguarda il piano Premium senza pubblicità, il costo mensile varierà da 15,99 a 18,99 dollari. Tre dollari al mese rappresentano un incremento di trentasei dollari all’anno.

I rincari riguardano anche l’abbonamento annuale per la variante Premium che, dopo i nuovi adeguamenti, vedrà il prezzo incrementare di 30 dollari arrivando a toccare 189,99 dollari. Inoltre, verranno modificati anche i prezzi dei pacchetti che includono i servizi di streaming integrativi come Hulu ed ESPN+, presenti esclusivamente all’interno del mercato americano

Se si considera che al momento del debutto, Disney+ aveva un prezzo di 6,99 dollari, i rincari stanno pensando sulle tasche dei consumatori. L’azienda ha gradualmente aumento i prezzi dell’abbonamento introducendo nuove tariffe a distanza di circa un anno, iniziando nel corso del 2022 e proseguendo fino ad oggi.

Possiamo aspettarci che gli aumenti non si fermeranno ai soli Stati Uniti ma arriveranno anche da noi. Al momento non ci sono indicazioni dirette in merito ma, di solito, le manovre effettuate oltre oceano hanno quasi sempre una ripercussione diretta anche nel resto del mondo.

Nel nostro Paese, senza considerare promozioni speciali in vigore, il piano standard con pubblicità è proposto al costo mensile di 5,99 euro; lo standard al costo di 9,99 euro e il Premium a 13,99 euro. Inoltre, esite la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento annuale al piano standard a 99,90 euro e il premium a 139,90 euro. Considerando questi importi, sembra quasi certo un adeguamento in arrivo anche in Italia. Non resta che attendere maggiori dettagli.