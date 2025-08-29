Sonus faber presenta Cremonese Ex3me – Automobili Lamborghini Edition

Sonus faber e Automobili Lamborghini hanno annunciato il Cremonese Ex3me – Automobili Lamborghini Edition. L’azienda di Sant’Agata Bolognese e il noto designer italiano di altoparlanti realizzati artigianalmente, hanno scelto il palcoscenico offerto dalla Monterey Car Week per celebrare questo evento.

Il Cremonese Ex3me – Automobili Lamborghini Edition nasce con l’intento di offrire un’esperienza di ascolto senza paragoni. Il sistema audio premium coniuga la qualità sonora e l’impronta acustica di Sonus faber con il design e l’estetica di Lamborghini.

Trattandosi di un’edizione limitata ed esclusiva, la disponibilità è limitata a soli 50 pezzi numerati singolarmente. Gli acquirenti potranno scegliere tra le colorazioni Giallo Countach, Arancio Egon, Blu Marinus opaco, Verde Mercurius e Nero Nemesis opaco.

Scopri Cremonese Ex3me, il sistema audio premium in edizione limitata nato dalla collaborazione tra Sonus faber e Automobili Lamborghini

Come dichiarato da Jim Mollica, Chief Marketing Officer and President of Luxury Audio di Bose Corporation: “Ascoltare musica, proprio come guidare, è un’esperienza che parla ai sensi, profondamente intensa ed emozionante. Grazie a Il Cremonese Ex3me – Automobili Lamborghini Edition, portiamo nelle case dei nostri clienti l’artigianalità di un sound a elevate prestazioni e la precisione del design automotive. Con oltre 100 anni di esperienza, se sommiamo quelle delle rispettive aziende, siamo orgogliosi di portare avanti questa collaborazione con Lamborghini, nostro partner di lunga data”.

A rendere ulteriormente speciale il Cremonese Ex3me – Automobili Lamborghini Edition è il processo di accordatura. I tecnici di Sonus faber accordano a orecchio ogni singolo altoparlante per garantire la massima qualità della resa finale.

Dal punto di vista estetico, il Cremonese Ex3me – Automobili Lamborghini Edition fonde i dettagli tecnici e di design che incarnano la filosofia di entrambi i brand. Il cabinet angolare a cinque lati si fonde con linee scolpite che richiamano le supercar del toro. Non mancano finiture in Corsatex by Dinamica e l’ampio utilizzo di fibra di carbonio oltre che la presenza dell’iconico logo scudato di Automobili Lamborghini.