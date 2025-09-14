Sony prende spunto dai Google Pixel per la fotocamera del nuovo Xperia 10 VII

Il comparto fotografico pensato da Google per i suoi smartphone Pixel si è affermato nel corso di questi ultimi anni diventando caratteristica distintiva e riconoscibile. L’apprezzamento nei confronti del modulo sopraelevato e dalle dimensioni generose non ha riguardato però soltanto gli utenti. Anche Apple ha dato prova di aver approvato la trovata di Google, al punto da aver recentemente introdotto qualcosa di davvero molto simile sui suoi iPhone 17 Pro e Pro Max. Stando alle ultime notizie emerse, inoltre, anche Sony prenderà spunto dai Google Pixel. Il prossimo Sony Xperia 10 VII, infatti, accoglierà un modulo fotografico dal design rinnovato e davvero familiare.

Sony Xperia 10 VII: cosa sappiamo sul dispositivo in arrivo

Arriverà ufficialmente il 19 settembre ma Sony ha già dato il via ai preordini del suo nuovo Xperia 10 VII, uno smartphone di fascia media dotato di una batteria promettente, con capacità da 5000 mAh che, stando alle premesse, dovrebbe garantire un’autonomia di ben due giorni. Avrà un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz e un chip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3.

A renderlo interessante compenseranno gli aggiornamenti estetici introdotti da Sony, che pur mantenendo le principali caratteristiche della serie Xperia introduce un modulo fotografico che riprende quanto sviluppato dal colosso di Mountain View sui suoi Google Pixel. Sul retro del Sony Xperia 10 VII, infatti, sarà presente un modulo sopraelevato con angoli arrotondati, al cui interno troveranno posto i sensori fotografici. Quanto realizzato da Sony riprende fedelmente il comparto fotografico dei più recenti Google Pixel con l’unica differenza evidente nella colorazione, in tinta con la scocca posteriore dello smartphone, che sarà disponibile in tre varianti: bianco, nero e turchese.

Il dispositivo può essere già acquistato online a un costo di 449,00 euro ma sarà necessario attendere ancora qualche giorno prima di poterlo ricevere o acquistare senza aver effettuato il pre ordine online.