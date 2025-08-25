Il Sony Xperia 10 VII sembra essere il prossimo smartphone di fascia media del colosso giapponese. E la novità è che porterà con sé un cambiamento estetico raro per la serie Xperia. Nonostante Sony mantenga saldo il proprio stile tradizionale, con cornici accentuate sopra e sotto il display, il nuovo modello potrebbe introdurre una disposizione orizzontale delle fotocamere posteriori. Abbandonando lo storico layout verticale.
L’indiscrezione arriva da Amazon Giappone, dove sono comparse custodie compatibili con il presunto Xperia 10 VII. Le immagini, seppur poco nitide, mostrano una “camera bar” posteriore simile a quella dei Pixel di Google. A differenza di quest’ultimi, però, sembra poco sporgente. Con questa stimata di un paio di millimetri al massimo. Ad oggi non è possibile stabilire con certezza la dimensione esatta dei sensori. Ma i due obiettivi principali sembrano leggermente più grandi rispetto alla generazione precedente. Suggerendo quindi possibili miglioramenti sul fronte fotografico.
Il nuovo Xperia resta fedele alla filosofia Sony, ma cambia volto
Nonostante il design rinnovato sul retro, Sony non rivoluziona completamente l’aspetto del dispositivo. Il corpo dello smartphone mantiene il tipico formato stretto e allungato, spesso definito “effetto telecomando”, molto riconoscibile nella gamma Xperia. Le cornici laterali non sembrano particolarmente ottimizzate. Ma è coerente con la strategia del brand su questa linea di prodotto. Che è destinata a un pubblico più attento alla funzionalità che all’estetica spinta.
Sony non ha ancora rivelato una data ufficiale di lancio. Ma il fatto che inizino a circolare accessori dedicati suggerisce che l’annuncio potrebbe essere imminente. Negli ultimi anni la presenza di Sony nel settore mobile si è notevolmente ridotta. Tanto che non produce più direttamente nemmeno i modelli di punta. Tuttavia, la dirigenza ha recentemente ribadito di voler continuare a investire nella divisione Xperia, che rimane un asset strategico per l’azienda. Soprattutto per le sinergie con il comparto fotografico e multimediale.