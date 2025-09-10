Lyca Mobile 5G 200, l’offerta con 200 GB e minuti illimitati a 9,99 euro

Lyca Mobile continua ad arricchire il proprio catalogo con soluzioni pensate per chi cerca tanti Giga a un prezzo contenuto. Arriva infatti Lyca5G 200. Un’ offerta che al costo di 9,99€ ogni 30 giorni, mette a disposizione 200GB di traffico dati insieme a minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Tale promo è attiva anche in roaming all’interno dell’Unione Europea, con una soglia di 13GB dedicati, così da garantire connettività anche in viaggio senza costi aggiuntivi.

Lyca Mobile 5G 200, attivazione semplice per nuovi ed esistenti clienti.

Il piano include il supporto al 5G, a patto di avere un dispositivo compatibile e che ci si trovi in un’area coperta dalla rete. Si tratta di un dettaglio importante. In quanto sempre più utenti valutano le offerte telefoniche anche in base alla possibilità di navigare con le reti di nuova generazione, soprattutto considerando che lo streaming in alta definizione, i social e i videogiochi online richiedono velocità e stabilità crescenti. Lyca Mobile integra anche il servizio VoLTE, cioè la possibilità di effettuare chiamate in alta definizione sfruttando la rete 4G, migliorando così la qualità della voce e riducendo i tempi di connessione delle chiamate.

Attivare il piano Lyca 5G 200 è un’operazione rapida. I nuovi clienti possono acquistare una SIM direttamente dal sito ufficiale e riceverla comodamente a casa. Chi invece è già cliente LycaMobile ha due opzioni. La prima è quella di recarsi in un punto vendita autorizzato oppure inviare un SMS al numero 3535 con il codice 10017 per passare alla nuova tariffa. L’operatore specifica che l’offerta è destinata a un uso personale e non commerciale, ed è soggetta a politiche di corretto utilizzo soprattutto in roaming, in linea con quanto previsto dalle normative europee.

La trasparenza dei costi rappresenta uno dei punti di forza del piano. Per meno di dieci euro al mese, gli utenti hanno a disposizione una quantità di dati sufficiente a coprire le esigenze quotidiane di navigazione, lavoro da remoto e intrattenimento.