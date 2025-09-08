Lyca Mobile lancia l’offerta 5G 150 3M Plan

Lyca Mobile ha presentato il piano speciale 5G 150 3M Plan, disponibile solo per un periodo limitato. L’offerta include 150GB di traffico dati al mese, minuti e SMS illimitati, con 10,5GB utilizzabili in Europa durante il roaming. Il tutto a un prezzo promozionale di 19,99€ per tre mesi, anziché i 23,97€ del listino standard.

La proposta si distingue non solo per il costo basso, ma non solo. Particolarmente vantaggiosa è anche la compatibilità con la rete 5G, disponibile a condizione di avere un dispositivo abilitato e di trovarsi in una zona coperta dal servizio. Con questa iniziativa, l’operatore conferma la volontà di rafforzare la propria presenza sul mercato italiano, puntando sul rapporto tra convenienza e prestazioni.

Come funziona l’offerta Lyca 5G 150 3M Plan

L’attivazione è riservata ai nuovi clienti. Il prezzo scontato vale solo per il primo acquisto, al termine dei tre mesi, si applicherà la tariffa standard. L’offerta è pensata esclusivamente per un uso personale e non commerciale, in linea con la politica di corretto utilizzo dell’operatore.

Oltre alla navigazione in 5G, i clienti possono contare sul supporto VoLTE per le chiamate in alta definizione, a patto che il dispositivo sia compatibile. Lyca Mobile garantisce anche strumenti semplici per monitorare i consumi. È infatti possibile controllare i dettagli dell’offerta digitando *137# o accedendo al portale “Il Mio LycaMobile”. L’assistenza è attiva al numero 40322, con servizi aggiuntivi consultabili sul sito ufficiale.

Le condizioni prevedono anche alcune limitazioni per l’uso in hotspot e il rispetto delle soglie di corretto utilizzo, in particolare durante la navigazione in roaming europeo. In caso di credito insufficiente al momento del rinnovo, il piano viene sospeso e riattivato automaticamente con la prima ricarica utile, senza perdita dei vantaggi maturati. Insomma, con il 5G 150 3M-Plan, Lyca Mobile offre un pacchetto competitivo che unisce ampia disponibilità di dati, copertura veloce e prezzo ridotto per il periodo iniziale. Una scelta pensata per chi vuole testare la rete dell’operatore a un prezzo super conveniente !