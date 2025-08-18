POCO M7 Plus 5G: display e batteria da record

POCO M7 Plus 5G rappresenta un nuovo standard nella fascia media degli smartphone, combinando un display ampio con una batteria di lunga durata. Il pannello da 6,9 pollici Full HD+ a 144 Hz garantisce un’esperienza visiva fluida e coinvolgente, ideale per giochi, streaming e lavoro in modalità multitasking. Tra l’altro, la grandezza dello schermo non compromette la maneggevolezza, grazie ad un design ben bilanciato e a cornici ridotte al minimo.

La vera forza di questo smartphone è la batteria da 7.000 mAh, pensata per chi desidera autonomia estrema senza ricorrere alla ricarica frequente. Il supporto alla ricarica rapida a 33W e alla ricarica inversa a 18W permette di alimentare rapidamente il dispositivo. In più, consente di ricaricare persino altri gadget, rendendo il POCO M7 Plus 5G una soluzione versatile per chi è sempre in movimento. L’ottimizzazione energetica del sistema consente di arrivare a due giorni di utilizzo intenso con una sola carica.

POCO M7 Plus 5G, autonomia e schermo gigante per la fascia media

Dal punto di vista delle prestazioni, il POCO M7 Plus 5G è alimentato dal processore Snapdragon 6s Gen 3. Presenta varianti di RAM da 6 o 8 GB e memoria interna da 128 GB. Questa è espandibile fino a 2 TB. Questo consente di gestire app impegnative e giochi moderni senza rallentamenti. Inoltre, mantiene un’esperienza fluida e reattiva. Il sistema operativo HyperOS 2 basato su Android 15 aggiunge funzionalità moderne e un’interfaccia pulita.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 50 MP e una frontale da 8 MP. Queste sono sufficienti per catturare foto di buona qualità sia di giorno sia in condizioni di scarsa luminosità. La certificazione IP64 garantisce resistenza a polvere e schizzi d’acqua, aumentando la durabilità del dispositivo. Il POCO M7 Plus 5G è disponibile in colori vivaci e moderni come Aqua Blue, Carbon Black e Chrome Silver. Questi sono pensati per soddisfare gusti diversi senza rinunciare allo stile.

Con un prezzo competitivo al momento disponibile in India, il POCO M7 Plus 5G offre una combinazione ottimale che lo rende uno dei migliori smartphone della sua categoria per chi cerca performance e praticità senza spendere una fortuna.