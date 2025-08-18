Lyca Mobile lancia la SUPER offerta 5G Portin 599

Lyca Mobile ha deciso di farsi largo nel mercato italiano con una nuova offerta dal prezzo molto competitivo. Si chiama 5G Portin 599 e rappresenta una delle proposte più interessanti del momento per chi sceglie di cambiare operatore. L’offerta è infatti riservata ai nuovi clienti che portano il proprio numero in Lyca Mobile, ottenendo subito condizioni particolarmente favorevoli. Al costo di 5,99 euro ogni trenta giorni, la promozione include 150GB di traffico dati, minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti. A rendere la proposta ancora più attraente c’è il dettaglio dei due mesi successivi al primo, completamente gratuiti. In pratica, chi attiva l’offerta oggi paga soltanto il canone iniziale, potendo sfruttare un lungo periodo di connettività a costo ridotto.

Lyca Mobile applica una strategia per sfidare gli operatori storici

La portabilità viene completata subito dopo la registrazione, con un numero temporaneo disponibile fino all’attivazione definitiva. L’offerta resta valida anche in roaming europeo, con 8GB di dati inclusi per navigare all’estero senza pensieri. In più, la rete supporta la tecnologia 5G, sempre a patto di avere un dispositivo compatibile e di trovarsi sotto copertura adeguata. La compatibilità con il servizio VoLTE consente anche di effettuare chiamate su rete 4G, garantendo qualità audio più elevata e connessioni più stabili.

Il successo di offerte come 5G Portin 599 dipende dalla capacità di attrarre clienti con tariffe chiare e vantaggi immediati. Lyca Mobile punta a consolidare la sua presenza in Italia, offrendo condizioni difficilmente eguagliabili da operatori tradizionali. La proposta si rinnova automaticamente ogni mese, ma il cliente ha 90 giorni di tempo per ricaricare in caso di credito insufficiente. Tale flessibilità riduce il rischio di perdere l’offerta e semplifica la gestione quotidiana. Non mancano però regole precise. Infatti l’uso deve essere personale e non commerciale, come specificato dalla politica di corretto utilizzo applicata anche al roaming.

Il prezzo ridotto, la disponibilità del 5G e i rinnovi gratuiti rappresentano una combinazione destinata a creare interesse. In un contesto dove la concorrenza tra operatori virtuali e tradizionali è sempre più serrata, Lyca Mobile scommette su un pacchetto completo, semplice da capire e immediato da attivare. Con 5G Portin 599 l’obiettivo è quello di conquistare utenti alla ricerca di convenienza senza rinunciare alle prestazioni.