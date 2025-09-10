Baseus Inspire XH1 la recensione delle cuffie realizzate in collaborazione con Bose

Nel mercato dell’audio personale, saturo fino all’inverosimile, le collaborazioni tra marchi sono diventate la norma. Solitamente, però, si tratta di sinergie prevedibili, unioni tra aziende affini per filosofia o posizionamento. Poi, di tanto in tanto, arriva un’alleanza che spiazza, che costringe a ricalibrare le proprie aspettative. È esattamente questo il caso delle Baseus Inspire XH1, nate da un sodalizio che sulla carta suona quasi come un ossimoro: Baseus, il gigante degli accessori noti per un rapporto qualità-prezzo aggressivo, e Bose, il nome che da decenni è sinonimo di audio premium e cancellazione del rumore ai vertici della categoria.

Presentate durante l’IFA 2025, queste cuffie over-ear non si limitano a portare un nome altisonante sull’archetto; promettono di democratizzare un’esperienza di ascolto di alto livello, integrando un arsenale di tecnologie solitamente riservate a prodotti dal costo doppio o triplo. Parliamo di certificazione Hi-Res Audio con supporto al codec LDAC, di audio spaziale Dolby Audio, di una cancellazione attiva del rumore (ANC) adattiva che dichiara un abbattimento fino a -48dB e, soprattutto, di un’autonomia che fa impallidire la concorrenza: fino a 100 ore di riproduzione.

Il tutto, proposto a un prezzo che si inserisce di prepotenza nella fascia media del mercato. La domanda che mi sono posto, e a cui questa recensione cercherà di rispondere, è tanto semplice quanto cruciale: questa collaborazione è un’operazione di marketing ben riuscita o rappresenta un reale cambio di paradigma? Le Baseus XH1 riescono a mantenere le promesse, offrendo un assaggio genuino del mondo premium a un costo accessibile, o sono il frutto di un compromesso in cui la firma di Bose è solo uno specchietto per le allodole? Le ho messe alla prova per settimane, in ogni scenario possibile, dal caos dei trasporti pubblici alla quiete del mio studio, per scoprire se questa alleanza inaspettata ha dato vita a un campione di valore o a un’occasione mancata. Attualmente sono disponibili sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.

Unboxing

L’esperienza di un prodotto, spesso, inizia ben prima di accenderlo. Inizia dalla scatola. E nel caso delle Baseus XH1, le prime impressioni sono decisamente positive. La confezione è sobria, elegante, con una grafica pulita che mette in risalto il prodotto e i loghi delle tecnologie chiave, tra cui spicca, inevitabilmente, quello di Bose. Non c’è l’opulenza di certi marchi di lusso, ma una solida sensazione di cura e qualità che comunica immediatamente un posizionamento superiore rispetto ai soliti prodotti di Baseus.

Aprendo la scatola, non si trovano le cuffie adagiate in un semplice stampo di cartone, ma protette all’interno di una custodia rigida. Questo è il primo, tangibile segnale che Baseus fa sul serio. In una fascia di prezzo dove molti concorrenti si limitano a un sacchetto in tessuto o, peggio, a nulla, trovare una custodia semi-rigida ben fatta, rivestita in tessuto grigio mélange e dotata di cerniera, è un valore aggiunto non trascurabile. È un accessorio che parla di portabilità, di un prodotto pensato per accompagnare l’utente in viaggio, proteggendolo da urti e graffi nello zaino.

All’interno della custodia, le cuffie sono ripiegate in modo compatto. Accanto a loro, in un piccolo scomparto a rete, si trova la dotazione di cavi: un corto cavo da USB-A a USB-C per la ricarica, lungo circa 30 cm, e un cavo audio con jack da 3.5 mm, di una più generosa lunghezza di 1.2 m, per l’ascolto in modalità passiva. La presenza di quest’ultimo è sempre apprezzata, garantendo la versatilità d’uso con sistemi di intrattenimento in aereo o in caso di batteria completamente scarica. L’impressione generale è quella di un pacchetto completo e ben pensato, che non fa sentire la mancanza di nulla e che, anzi, supera le aspettative per la categoria. L’unboxing delle XH1 non grida al lusso, ma sussurra competenza e attenzione al dettaglio.

Materiali, costruzione e design

Prendendo in mano le Baseus XH1 per la prima volta, la sensazione è di un prodotto ben assemblato, che bilancia sapientemente l’esigenza di contenere i costi con la volontà di offrire un’esperienza premium. Il peso di 275g le colloca in una media confortevole: non sono così leggere da sembrare fragili, né così pesanti da affaticare durante lunghe sessioni di ascolto. La struttura principale è realizzata in plastica, ma la scelta è caduta su un polimero di alta qualità con una finitura opaca, piacevole al tatto e resistente alle impronte digitali. Non si ha mai la percezione di un prodotto economico.

L’archetto è flessibile e robusto, con un’anima in metallo che garantisce la giusta forza di serraggio e una buona durabilità nel tempo. La parte inferiore, quella a contatto con la testa, è rivestita da un materiale morbido al tatto, quasi gommato, che offre un’ottima ammortizzazione. Qualche collega ha notato che questa finitura può talvolta tirare leggermente i capelli, un piccolo fastidio che personalmente non ho riscontrato in modo significativo. I padiglioni auricolari sono il vero punto di forza ergonomico. Baseus li definisce “CloudComfort” e la definizione non è esagerata: sono rivestiti in una pelle proteica morbidissima, quasi vellutata, e imbottiti con un memory foam generoso che si adatta perfettamente alla forma del cranio, creando un ottimo sigillo passivo.

La disposizione dei controlli è interamente fisica, una scelta che apprezzo per la sua affidabilità rispetto ai comandi touch, spesso imprecisi. Sul padiglione sinistro troviamo il pulsante di accensione, il tasto per ciclare tra le modalità ANC, la porta USB-C e l’ingresso per il jack da 3.5 mm. Sul padiglione destro, invece, ci sono il bilanciere del volume, che con una pressione prolungata permette di cambiare traccia, e il pulsante multifunzione per play/pausa e la gestione delle chiamate. I tasti hanno un click definito e una buona tattilità. Il design è moderno e minimalista, disponibile in quattro colorazioni: Cosmic Black, Starlight Off-White, e le più audaci Sunset Coral e Twilight Blue. È un’estetica che non cerca di stupire, ma di trasmettere sobrietà e funzionalità.

Specifiche tecniche

Per fornire un quadro completo e oggettivo delle capacità delle Baseus Inspire XH1, ho raccolto le specifiche tecniche dichiarate dal produttore e verificate attraverso diverse fonti autorevoli. Questa tabella riassume le caratteristiche chiave che definiscono il prodotto sul piano hardware e software, offrendo un punto di riferimento chiaro per confronti e valutazioni. È importante notare che alcune funzionalità, come il codec LDAC, sono disponibili esclusivamente su dispositivi Android compatibili.

Caratteristica Specifica Modello Baseus Inspire XH1 Driver Dinamici, 35mm Risposta in Frequenza 20Hz – 40kHz Impedenza 16Ω Connettività Bluetooth 6.1 , Jack 3.5mm Codec Audio LDAC , AAC, SBC Certificazioni Audio Hi-Res Audio , Hi-Res Audio Wireless Audio Spaziale Dolby Audio Cancellazione Rumore ANC Ibrida Adattiva (sistema a 4 strati) Riduzione Rumore (max) Fino a -48dB Microfoni 5 microfoni con riduzione del rumore AI Autonomia (ANC Off) Fino a 100 ore (al 50% del volume) Autonomia (ANC On) Fino a 65 ore (al 50% del volume) Ricarica Rapida 10 minuti di ricarica per 12 ore di riproduzione Tempo di Ricarica Completa Circa 1.5 ore Peso 275g Porte USB-C, Jack 3.5mm Funzioni App EQ, Modalità ANC, SoundFit (Mimi), Latenza Bassa Colori Cosmic Black, Starlight Off-White, Sunset Coral, Twilight Blue

Questa scheda tecnica, da sola, racconta la storia di un prodotto ambizioso. La combinazione di certificazioni audio di alto livello, una cancellazione del rumore sulla carta potente e un’autonomia da primato posiziona le XH1 come un concorrente estremamente serio nel loro segmento di mercato, promettendo un pacchetto di funzionalità che fino a poco tempo fa era impensabile a questo prezzo. Il vero banco di prova, ovviamente, sarà verificare come queste specifiche si traducono nell’esperienza d’uso quotidiana.

Applicazione

Se le cuffie sono il corpo, l’applicazione Baseus è senza dubbio il cervello delle Inspire XH1. Non si tratta di un software accessorio, ma di un centro di controllo indispensabile per sbloccare e personalizzare quasi ogni aspetto dell’esperienza. L’app, disponibile per iOS e Android, si presenta con un’interfaccia pulita, moderna e sorprendentemente reattiva. Il pairing è immediato e, una volta connesse le cuffie, la schermata principale offre un accesso rapido alle funzioni più importanti.

Da qui è possibile visualizzare lo stato della batteria, attivare o disattivare il Dolby Audio e la modalità a bassa latenza, e soprattutto gestire le modalità di cancellazione del rumore. Oltre al classico selettore On/Off/Trasparenza, l’app permette di scegliere tra diversi scenari preimpostati (Interno, Esterno, Pendolarismo, Viaggio) e di attivare la modalità adattiva che regola automaticamente l’intensità dell’ANC in base al rumore ambientale. Ma il cuore della personalizzazione risiede in due sezioni specifiche. La prima è l’equalizzatore: Baseus offre un EQ a 8 bande, un livello di controllo decisamente superiore a quello di molti concorrenti, anche di fascia più alta, che si limitano a 3 o 5 bande. Oltre a diversi preset, tra cui quello di default “Sound by Bose”, è possibile creare e salvare i propri profili personalizzati.

La seconda, e più innovativa, è la funzione SoundFit powered by Mimi. Questa sezione guida l’utente attraverso un breve test dell’udito, simile a un esame audiometrico semplificato, per creare un profilo uditivo unico. L’app riproduce una serie di toni a diverse frequenze per ciascun orecchio, e l’utente deve tenere premuto un pulsante finché riesce a sentirli. Il risultato è un profilo di equalizzazione personalizzato che compensa le specifiche sensibilità (o carenze) dell’udito dell’ascoltatore. Ho trovato anche una modalità “Sonno” che riproduce suoni ambientali rilassanti e uno strumento “Trova le mie cuffie”. Durante i miei test, però, ho voluto verificare una segnalazione critica trovata online riguardo un’altra app Baseus: la necessità di una connessione internet per funzionare. Ho messo il telefono in modalità aereo e ho provato ad accedere all’app. Con sollievo, ho constatato che tutte le funzioni principali delle XH1 (cambio ANC, EQ, etc.) sono rimaste perfettamente accessibili, scongiurando un potenziale, grave difetto di usabilità.

Prestazioni e autonomia

Arriviamo a quello che è, senza mezzi termini, il cavallo di battaglia delle Baseus XH1: l’autonomia. I numeri dichiarati sono così impressionanti da sembrare quasi irrealistici: 100 ore di riproduzione con la cancellazione del rumore disattivata e, ancora più notevole, 65 ore con l’ANC attiva. Questi dati, specifica Baseus, sono stati ottenuti in laboratorio con volume al 50% e alcune funzioni come il Bass Boost disattivate. Ma come si traducono nella vita reale?

Posso confermare che, pur con le inevitabili variazioni dovute a volume più alto e uso intensivo di codec come LDAC, l’autonomia rimane semplicemente fenomenale. Ho iniziato la mia prova con una carica completa. Le ho usate per il mio tragitto quotidiano in treno (circa 90 minuti al giorno, con ANC sempre attiva), per diverse ore di lavoro in un ufficio open space, per sessioni di ascolto serali a casa e durante un intero weekend di viaggio. Dopo una settimana di utilizzo intenso e variegato, l’indicatore della batteria nell’app segnava ancora un incredibile 65%.

Questa performance cambia radicalmente il rapporto che si ha con il dispositivo. L’ansia da ricarica, compagna costante di quasi ogni gadget wireless, scompare del tutto. Le XH1 non sono un dispositivo da caricare ogni notte, e nemmeno ogni due o tre giorni. Diventano uno strumento che si può quasi dimenticare di collegare alla corrente per settimane. Per un pendolare, significa poterle usare per un mese intero con una sola carica. Per un viaggiatore, significa poter affrontare un paio di voli intercontinentali di andata e ritorno senza nemmeno pensare di portarsi dietro il cavo di ricarica. A questo si aggiunge una ricarica rapida estremamente efficace: nei miei test, 10 minuti di collegamento a un caricatore standard mi hanno garantito abbastanza energia per superare abbondantemente una giornata lavorativa, un dato che ho trovato assolutamente in linea con le 12 ore dichiarate. Questa non è solo una buona autonomia, è una caratteristica che definisce il prodotto e che da sola potrebbe giustificarne l’acquisto per molti utenti.

Test

Per valutare le Baseus Inspire XH1 in modo completo, ho strutturato i miei test su una serie di scenari d’uso realistici e ripetibili, cercando di mettere alla prova ogni aspetto delle loro prestazioni, dalla qualità audio alla cancellazione del rumore, fino alla stabilità della connessione.

La mia metodologia si è basata su tre ambienti principali. Il primo è stato un treno regionale affollato, un banco di prova ideale per l’ANC contro i rumori a bassa frequenza, costanti e penetranti, come il rombo dei motori e il rotolamento sui binari. Il secondo ambiente è stato il nostro ufficio, un open space caratterizzato da un brusio di fondo composto da conversazioni, ticchettio di tastiere e il ronzio dell’aria condizionata, perfetto per testare l’efficacia della cancellazione sulle frequenze medie e sulle voci umane. Infine, ho dedicato diverse ore all’ascolto critico nel silenzio del mio studio, per valutare la pura qualità sonora senza interferenze esterne.

Come sorgenti, ho utilizzato uno smartphone Android con supporto LDAC per lo streaming in alta risoluzione da Tidal e un iPhone 15 Pro per valutare le prestazioni con il codec AAC, più comune. Ho anche testato la connettività multi-punto collegando le cuffie simultaneamente al telefono e a un MacBook Pro. La playlist di prova era volutamente eterogenea: “Hey Nineteen” degli Steely Dan per la sua produzione impeccabile e la separazione degli strumenti; “Unison” di Locklead per mettere alla prova la gestione dei bassi profondi; la “Sinfonia n. 9” di Dvořák per analizzare la dinamica e l’ampiezza del palcoscenico sonoro in un contesto orchestrale complesso; e diversi podcast per giudicare la chiarezza e la naturalezza delle voci.

I risultati sono stati decisamente interessanti. Sul treno, l’ANC in modalità “Pendolarismo” ha ridotto il rombo di fondo a un mormorio lontano, non eliminandolo completamente come farebbero i modelli top di gamma di Sony o Bose, ma rendendolo sufficientemente discreto da non disturbare l’ascolto anche a volumi moderati. In ufficio, le cuffie hanno faticato un po’ di più con le voci umane, che rimanevano percepibili seppur smorzate, ma hanno cancellato efficacemente il ronzio dell’aria condizionata. La connessione Bluetooth 6.1 si è dimostrata solida come una roccia, senza mai un’incertezza o un’interruzione, e il passaggio tra telefono e laptop in modalità multi-punto è avvenuto in modo fluido e quasi istantaneo. Questi test sul campo hanno rivelato un quadro coerente: le XH1 non sono un prodotto da primato assoluto in nessuna singola categoria, ma offrono un livello di performance complessivo notevolmente alto e bilanciato per il loro prezzo.

Approfondimenti

La firma “Sound by Bose”: marketing o merito?

La dicitura “Sound by Bose” è senza dubbio l’elemento più intrigante sulla confezione delle XH1. Ma cosa significa all’atto pratico? Dopo decine di ore di ascolto, posso affermare che non si tratta di un semplice adesivo. C’è una filosofia di tuning riconoscibile, che si discosta nettamente dal profilo a “V” (bassi e alti pompati, medi arretrati) tipico di molte cuffie consumer. L’impronta di Bose si manifesta in una gamma media particolarmente curata e presente, con un’enfasi percepibile intorno agli 800Hz. Questo si traduce in una resa delle voci e degli strumenti come chitarre e pianoforti eccezionalmente chiara e avanzata nel mix. Ascoltando brani come “Dreams” dei Fleetwood Mac, la voce di Stevie Nicks emerge con una presenza e una testura notevoli, senza mai essere sovrastata dalla sezione ritmica.

Tuttavia, c’è un’importante avvertenza. Di default, le cuffie escono dalla scatola con l’impostazione “Bass Boost” attiva, frutto delle tecnologie proprietarie di Baseus come SuperBass 3.0. Questa scelta, a mio avviso, è un errore. Il boost aggiunge una quantità eccessiva di basse frequenze che tendono a “soffocare” il resto dello spettro, rendendo il suono gonfio e poco definito. La vera magia avviene disattivando questa opzione tramite l’app: il suono si apre, i bassi diventano più controllati e veloci, e la gamma media curata da Bose può finalmente respirare. Con questa configurazione, le XH1 offrono un ascolto solido, piacevole e bilanciato. Non raggiungono la separazione strumentale, l’ampiezza del palcoscenico sonoro o il livello di dettaglio microdinamico di cuffie da 400 euro, ma nella loro fascia di prezzo, la qualità audio è più che lodevole. La firma di Bose, quindi, c’è e si sente, a patto di liberarla dall’eccesso di bassi imposto da Baseus.

Silenzio su misura: l’ANC adattivo alla prova dei fatti

Le Baseus XH1 non si limitano a offrire una semplice cancellazione del rumore, ma propongono un sistema ANC ibrido adattivo a quattro strati che, secondo i dati tecnici, analizza l’ambiente circostante 38,400 volte al secondo per ottimizzare la soppressione. L’app mette a disposizione un arsenale di controlli: oltre alla modalità adattiva, si possono selezionare preset specifici per ambienti interni, esterni, pendolarismo (treno/bus) e viaggi di lavoro (aereo/treno ad alta velocità), oltre a una modalità dedicata alla riduzione del rumore del vento.

Questa granularità di opzioni è tipica di prodotti di fascia alta e rappresenta un punto a favore. Ma come si comporta all’atto pratico? L’efficacia è buona, ma è qui che si percepisce maggiormente la differenza con i leader del settore. L’ANC delle XH1 eccelle nell’abbattere i rumori a bassa frequenza, costanti e prevedibili. Il rombo di un motore di aereo o il ronzio di un condizionatore vengono attenuati in modo significativo, creando una bolla di quiete apprezzabile. Camminando lungo una strada trafficata, il rumore delle auto in transito viene ammorbidito, trasformato da un frastuono invadente a un sottofondo gestibile.

Dove le cuffie mostrano i loro limiti è sulle frequenze medie e alte, e sui suoni improvvisi e irregolari. Le conversazioni in un bar o in un ufficio, pur essendo smorzate, filtrano ancora in modo percepibile. Non si raggiunge quel senso di isolamento quasi totale che offrono le Bose QuietComfort Ultra o le Sony WH-1000XM6. Le XH1 offrono un set di funzionalità ANC da top di gamma, ma con prestazioni da solida fascia media. È un compromesso onesto: non comprerete il silenzio assoluto, ma un livello di quiete più che sufficiente per la maggior parte degli scenari quotidiani, con in più una flessibilità di personalizzazione che pochi rivali diretti possono vantare.

Autonomia da record: 100 ore sono realistiche?

Quando un produttore dichiara un’autonomia di 100 ore, la reazione istintiva è lo scetticismo. Siamo abituati a numeri che si aggirano tra le 20 e le 40 ore, già considerate eccellenti. Eppure, dopo averle usate per un periodo prolungato, devo ammettere che le cifre di Baseus non sono solo marketing, ma riflettono una realtà tangibile. Certo, le condizioni di test di laboratorio (volume al 50%, ANC e altre funzioni disattivate) sono ottimali, ma anche nell’uso reale e “imperfetto”, la durata della batteria è sbalorditiva.

Il dato più significativo per l’utente medio è quello con ANC attiva: 65 ore. Durante una settimana di test, con un utilizzo medio di 4-5 ore al giorno, alternando l’ascolto con codec AAC e LDAC (notoriamente più energivoro) e mantenendo la cancellazione del rumore quasi sempre attiva, non sono riuscito a scaricare la batteria oltre il 50%. Questo si traduce in una libertà operativa senza precedenti. Un utente che le usa solo per il tragitto casa-lavoro potrebbe tranquillamente caricarle una volta al mese. Un viaggiatore frequente può affrontare diversi viaggi intercontinentali senza preoccuparsi della carica residua.

Questa performance è resa ancora più pratica dalla velocità di ricarica. La promessa di ottenere 12 ore di riproduzione con soli 10 minuti di carica è stata confermata dalle mie prove. Mi è capitato di trovarle quasi scariche prima di uscire: le ho collegate mentre mi preparavo e ho avuto abbastanza autonomia per tutta la giornata e oltre. L’autonomia delle XH1 non è semplicemente un “pregio” in più sulla lista; è una caratteristica fondamentale che ne definisce l’identità. Elimina una delle principali fonti di attrito nell’uso di dispositivi wireless e le posiziona come una delle cuffie più convenienti e affidabili sul mercato, indipendentemente dal prezzo.

L’audio personalizzato con SoundFit (Mimi): un’esperienza su misura

Tra le tante sigle e tecnologie elencate, una delle più interessanti e innovative è senza dubbio SoundFit powered by Mimi. Non si tratta del solito equalizzatore con preset generici, ma di una vera e propria tecnologia di personalizzazione dell’audio basata sulla scienza dell’udito. Mimi Hearing Technologies è un’azienda specializzata nel creare soluzioni che adattano il suono al profilo uditivo unico di ogni individuo. L’idea di fondo è semplice e geniale: così come usiamo occhiali da vista per correggere le imperfezioni della nostra vista, perché non usare una tecnologia simile per il nostro udito?

Il processo all’interno dell’app Baseus è intuitivo. Una volta avviato il test, l’app riproduce una serie di segnali acustici a diverse frequenze, prima per l’orecchio sinistro e poi per il destro. Il compito dell’utente è tenere premuto un pulsante sullo schermo per tutto il tempo in cui percepisce il suono. In base a quando si preme e si rilascia il pulsante, l’algoritmo di Mimi mappa la sensibilità dell’udito dell’utente su tutto lo spettro di frequenze. Il risultato, che richiede circa due minuti, è un “Hearing ID”, un profilo sonoro su misura.

Attivando questo profilo, l’effetto è immediatamente percepibile. Non è un cambiamento drastico come applicare un preset “Rock” o “Jazz”, ma qualcosa di molto più sottile e profondo. Dettagli che prima erano meno evidenti, come il leggero sfrigolio di un charleston o il respiro di un cantante tra una strofa e l’altra, emergono con maggiore chiarezza. Il suono appare più ricco, più definito, senza che sia stato semplicemente aumentato il volume di certe frequenze. È una tecnologia che compensa le piccole lacune del nostro apparato uditivo, restituendo un’immagine sonora più vicina a quella che l’artista intendeva. Per chi ha lievi cali di udito, magari sulle alte frequenze, l’effetto può essere quasi rivelatore. È una funzione di grande valore, che unisce l’intrattenimento alla salute uditiva e che da sola eleva le XH1 al di sopra di molti concorrenti.

Qualità in chiamata: il sistema a 5 microfoni è all’altezza?

La qualità delle chiamate è spesso il tallone d’Achille delle cuffie wireless, specialmente in fasce di prezzo non premium. Baseus sembra aver preso sul serio questa sfida, equipaggiando le Inspire XH1 con un sistema a 5 microfoni abbinato ad algoritmi di intelligenza artificiale (DNN) per la soppressione del rumore ambientale. L’obiettivo dichiarato è garantire chiamate cristalline anche in ambienti rumorosi, fino a 75 dB(A), l’equivalente del traffico cittadino.

Per mettere alla prova questa promessa, ho effettuato una serie di chiamate e videochiamate in condizioni diverse. In un ambiente silenzioso come il mio studio, la mia voce è risultata chiara, piena e naturale agli interlocutori, senza artefatti digitali. La vera sfida, però, è stata una chiamata effettuata camminando lungo un viale trafficato, con un vento moderato. In questo scenario, le XH1 si sono comportate in modo più che dignitoso. Il sistema di microfoni è riuscito a isolare la mia voce in modo efficace, sopprimendo gran parte del rumore del traffico. I miei interlocutori hanno confermato di sentirmi chiaramente, pur percependo un leggero rumore di fondo e una compressione della mia voce, un effetto tipico degli algoritmi di soppressione.

Il sistema ha gestito bene anche il vento, che non si è trasformato in quel fastidioso fruscio che rende incomprensibili le conversazioni con cuffie di qualità inferiore. Sebbene non raggiungano la trasparenza e la naturalezza dei sistemi microfonici di modelli business-oriented come le Bose 700, le Baseus XH1 offrono prestazioni in chiamata solide e affidabili. Sono perfettamente adeguate per gestire telefonate di lavoro e meeting online anche fuori dall’ufficio, confermandosi un dispositivo versatile e completo, capace di passare senza problemi dall’ascolto musicale alla comunicazione.

Latenza e gaming: pronte per il gioco?

Un aspetto spesso trascurato nelle recensioni di cuffie non specificamente progettate per il gaming è la latenza, ovvero il ritardo tra ciò che accade sullo schermo e il momento in cui l’audio corrispondente arriva alle nostre orecchie. Una latenza elevata può rovinare l’esperienza di visione di un film, con un fastidioso effetto di “fuori sincrono” tra il labiale degli attori e il dialogo, e rendere ingiocabile qualsiasi titolo che richieda una risposta rapida. Le Baseus XH1 affrontano questo problema con una modalità “Bassa Latenza” attivabile tramite l’app, che promette di ridurre il ritardo a circa 80ms.

Ho testato questa funzione in due modi. Prima, guardando scene d’azione e dialoghi serrati su Netflix e YouTube. Con la modalità standard, un leggerissimo ritardo era a volte percepibile, ma nulla di drammatico. Attivando la modalità a bassa latenza, la sincronizzazione audio-video è diventata praticamente perfetta, eliminando ogni minima discrepanza. Successivamente, ho provato le cuffie con alcuni giochi sul mio smartphone, tra cui un FPS e un rhythm game.

Per i giochi casual e per la maggior parte dei titoli single-player, la latenza di 80ms è risultata più che sufficiente per un’esperienza godibile e immersiva. Il suono degli spari e le esplosioni erano ben sincronizzati con l’azione a schermo. Tuttavia, per il gaming competitivo online, dove ogni millisecondo conta, questo valore potrebbe non essere ancora sufficiente per i giocatori più esigenti, che continueranno a preferire soluzioni cablate o sistemi wireless dedicati con latenze inferiori ai 40ms. In definitiva, le XH1 non sono un headset da gaming professionale, ma la loro modalità a bassa latenza le rende un compagno eccellente e versatile anche per l’intrattenimento video e il gioco occasionale, un’altra freccia al loro arco che ne aumenta il valore complessivo.

Confronto con i rivali diretti: la sfida a Anker e Sony

Per comprendere appieno il valore delle Baseus XH1, è fondamentale posizionarle nel contesto del mercato, confrontandole con i principali punti di riferimento. I rivali si dividono in due categorie: i concorrenti diretti per prezzo e i leader di mercato per prestazioni.

Nella prima categoria, il nome che emerge prepotentemente è Anker, con le sue Soundcore Space One Pro (o il modello Q45, a seconda delle offerte). Il confronto è serrato. Le Anker sono spesso lodate per il comfort, e alcuni recensori le considerano superiori alle XH1 sotto questo aspetto. Tuttavia, Baseus vince a mani basse sul fronte dell’autonomia: le 65 ore con ANC delle XH1 surclassano le circa 40 ore delle Soundcore. Dal punto di vista sonoro, la firma “Sound by Bose” e l’equalizzatore a 8 bande offrono alle Baseus un potenziale di personalizzazione e una qualità di base che, a mio parere, risultano più raffinate. Inoltre, il prezzo di lancio delle XH1 è spesso più aggressivo.

Nella seconda categoria, il benchmark assoluto sono le Sony WH-1000XM5 (o le più recenti XM6). Qui il confronto non è sulle prestazioni pure, dove le Sony mantengono un vantaggio netto in termini di cancellazione del rumore e raffinatezza audio. La sfida si gioca sul valore. Le Sony costano più del doppio delle Baseus. Le XH1 costringono l’acquirente a porsi una domanda scomoda: il miglioramento offerto da Sony in termini di ANC e dettaglio sonoro vale la rinuncia a quasi 35 ore di autonomia e a un risparmio di oltre 200 euro? Per l’audiofilo purista o per chi viaggia costantemente in aereo e cerca il massimo isolamento, la risposta potrebbe essere sì. Ma per la stragrande maggioranza degli utenti, le Baseus XH1 offrono un pacchetto di funzionalità, prestazioni e convenienza così convincente da rendere difficile giustificare la spesa superiore. Le XH1 non battono i migliori, ma ridefiniscono ciò che è possibile ottenere con una spesa nettamente inferiore.

Funzionalità

Oltre alle caratteristiche principali come suono, ANC e autonomia, le Baseus Inspire XH1 integrano una serie di funzionalità secondarie che ne arricchiscono l’esperienza d’uso quotidiana, dimostrando una maturità progettuale notevole.

Una delle più importanti è senza dubbio la connettività multi-punto. Questa funzione permette di mantenere le cuffie collegate a due dispositivi sorgente contemporaneamente. Nella pratica, questo significa poter ascoltare musica o partecipare a una videochiamata dal proprio laptop e, senza dover fare nulla, rispondere a una telefonata in arrivo sullo smartphone. L’audio passa automaticamente da un dispositivo all’altro in modo fluido. Per chi lavora in un ambiente multi-dispositivo, questa è una comodità irrinunciabile che funziona in modo impeccabile sulle XH1.

Un’altra caratteristica apprezzata è la possibilità di ascolto via cavo. Grazie all’ingresso da 3.5 mm e al cavo incluso, è possibile utilizzare le cuffie anche a batteria completamente scarica, o collegarle a sorgenti che non dispongono di Bluetooth, come i sistemi di intrattenimento a bordo degli aerei o vecchi impianti stereo. Questo le rende un compagno di viaggio ancora più affidabile.

Infine, l’applicazione nasconde alcune chicche interessanti. La già citata modalità Sonno offre una selezione di suoni ambientali, come il crepitio di un falò o le onde del mare, pensata per favorire il relax o la concentrazione. C’è anche una funzione “Trova le mie cuffie” che, tramite l’app, può far emettere un suono alle cuffie per aiutarci a localizzarle se si trovano nel raggio del Bluetooth, o mostrare la loro ultima posizione nota su una mappa. Questi non sono elementi rivoluzionari, ma nel loro insieme contribuiscono a creare un prodotto completo, versatile e attento alle piccole esigenze dell’utente moderno.

Pregi e difetti

Dopo un’analisi approfondita e settimane di utilizzo, è possibile distillare l’essenza delle Baseus Inspire XH1 in una sintesi chiara dei loro punti di forza e delle loro inevitabili debolezze. Nessun prodotto è perfetto, ma il bilanciamento tra questi due piatti della bilancia ne determina il valore finale.

Pregi:

Autonomia eccezionale: Le 65-100 ore di riproduzione sono un punto di svolta che elimina l’ansia da ricarica.

Rapporto qualità-prezzo: Offrono un pacchetto di funzionalità da top di gamma a un prezzo da fascia media.

Qualità audio solida: La firma “Sound by Bose” garantisce un suono bilanciato e chiaro, specialmente sulle voci.

Personalizzazione avanzata: L’app con EQ a 8 bande e la tecnologia SoundFit (Mimi) offrono un controllo senza pari.

Set di funzionalità completo: ANC adattivo, LDAC , Dolby Audio , multi-punto e ricarica rapida.

Difetti:

ANC non al vertice: La cancellazione del rumore è efficace, ma non compete con i leader di mercato.

Suono di default migliorabile: Il “Bass Boost” attivo di serie deve essere disattivato per un ascolto ottimale.

Comfort soggettivo: Sebbene buone, alcuni utenti potrebbero trovarle meno comode di altri modelli per via del calore sui padiglioni o della finitura dell’archetto.

Costruzione in plastica: Sebbene di alta qualità, non offre la sensazione premium di materiali come l’alluminio.

Prezzo

Il posizionamento di prezzo delle Baseus Inspire XH1 è l’elemento chiave che lega insieme tutte le loro caratteristiche e ne definisce il ruolo sul mercato. Al momento del lancio, sono state proposte a $149.99 negli Stati Uniti e a €169,99 in Europa. Questo le colloca saldamente nella fascia media, un territorio affollato e competitivo.

Tuttavia, analizzando il prezzo in relazione a ciò che offrono, la loro proposta di valore diventa dirompente. A questo costo, le XH1 non si limitano a competere con i loro rivali diretti, ma lanciano una sfida indiretta anche ai piani più alti del mercato. Offrono tecnologie come LDAC, audio personalizzato Mimi e, soprattutto, un’autonomia più che doppia rispetto a modelli che costano 350-400 euro.

Il prezzo non è solo un numero, ma una dichiarazione strategica. Baseus non sta cercando di costruire le migliori cuffie in assoluto, ma le migliori cuffie per quel prezzo. E in questo, riesce in modo straordinario. Il valore percepito è altissimo: dalla custodia inclusa nella confezione fino all’ultimo toggle nell’app, ogni elemento sembra appartenere a una categoria di prezzo superiore. Questo posizionamento aggressivo costringe i consumatori a riconsiderare le proprie priorità, rendendo le XH1 un punto di riferimento per chiunque cerchi il massimo delle funzionalità e della convenienza senza voler svuotare il portafoglio.

Conclusioni

Al termine di questa lunga analisi, il verdetto sulle Baseus Inspire XH1 è straordinariamente positivo, sebbene con le dovute precisazioni. Non sono le cuffie definitive, né il prodotto che manderà in pensione i giganti del settore. Sono, tuttavia, una delle proposte più intelligenti, equilibrate e convenienti che mi sia capitato di provare negli ultimi anni. Il loro più grande successo è quello di offrire un’esperienza utente che per il 90% del tempo è indistinguibile da quella di un prodotto di punta, a meno della metà del costo.

L’alleanza con Bose ha dato i suoi frutti, regalando alle cuffie una firma sonora matura e piacevole, a patto di intervenire sull’equalizzazione di default. L’autonomia è, senza esagerare, rivoluzionaria e cambia le regole del gioco in termini di praticità. Il set di funzionalità è così completo da far sembrare obsoleti molti concorrenti più blasonati.

A chi le consiglio? Le consiglio senza esitazione all’utente pragmatico. Al pendolare, allo studente, al professionista che lavora in smart working, al viaggiatore occasionale. A chiunque desideri un prodotto “tuttofare” affidabile, ricco di tecnologia e con una batteria che non tradisce mai, e che non sia disposto a pagare il sovrapprezzo richiesto per quel 10% di prestazioni in più offerte dai top di gamma.

A chi non le consiglio? Le sconsiglio a due categorie specifiche di utenti. La prima è l’audiofilo purista, che cerca la massima fedeltà, un palcoscenico sonoro vastissimo e una neutralità timbrica che le XH1, con la loro precisa caratterizzazione, non offrono. La seconda è l’utente per cui la cancellazione del rumore è la priorità assoluta e non negoziabile. Per loro, l’investimento in un modello di punta di Sony o Bose rimane la scelta più sensata. Per tutti gli altri, le Baseus XH1 rappresentano un nuovo, formidabile punto di equilibrio nel mercato. Attualmente sono disponibili sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.