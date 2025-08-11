Lyca Mobile regala 3 rinnovi con 150 GB e chiamate illimitate

Se stai pensando di cambiare operatore e vuoi un’offerta che non ti svuoti il portafogli ogni mese, questa di Lyca Mobile potrebbe sorprenderti. Con 5,99 euro hai 150 giga, minuti e SMS illimitati, e anche il roaming in UE con 8 giga inclusi. Ma la parte migliore? Dopo il primo mese, i due rinnovi successivi sono gratis. Sì, hai letto bene: gratis. Quindi, per i primi tre mesi, spendi meno di quanto spenderesti per una colazione al bar ogni settimana.

Promo Lyca Mobile: 3 rinnovi gratuiti con 150 GB e minuti illimitati

Ovviamente c’è qualche dettaglio tecnico da tenere d’occhio, ma niente di complicato. L’offerta è pensata per chi porta il numero da un altro operatore, quindi se stai già con Lyca non vale. Una volta completata la registrazione (che si fa online), ti arriva un messaggio che conferma l’attivazione. E se qualcosa va storto con la portabilità? Nessun dramma: puoi riprovare e il piano ti resta riservato per 30 giorni sul numero provvisorio. Più semplice di così.

La promo si rinnova ogni 30 giorni in automatico, quindi l’unica cosa importante è ricordarsi di avere credito sufficiente sulla SIM. Se ti scordi, niente panico: hai 90 giorni per ricaricare e farla ripartire.

Per navigare in 5G serve ovviamente un telefono compatibile e una zona coperta dal 5G a cui si appoggia Lyca. La SIM è già abilitata anche al VoLTE, quindi puoi fare chiamate con una qualità più alta se hai un dispositivo supportato.

Tutto il traffico è destinato all’uso personale, non commerciale, e c’è anche una politica di utilizzo corretto (soprattutto per il roaming) che puoi leggere sul loro sito, ma nulla di strano: è lo standard per tutte le compagnie.

Una piccola nota pratica: gli acquisti, inclusi i rinnovi, possono essere completati solo con carta di credito o debito, quindi niente contanti o PayPal.

In sintesi: è una di quelle offerte che sembra troppo buona per essere vera, ma c’è davvero. E se ti muovi adesso, i primi tre mesi ti costano meno di una pizza.