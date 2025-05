iPhone 17, Apple monterà 12 GB di RAM su tutta la gamma

Secondo una recente indiscrezione, tutti i modelli della futura serie iPhone 17 saranno equipaggiati con 12 GB di RAM. L’informazione arriva dal noto leaker Digital Chat Station, che ha condiviso la notizia su Weibo, confermando ancora una volta la sua reputazione di fonte affidabile.

Una scelta strategica per Apple Intelligence

Il rapporto specifica che l’aumento di memoria non riguarderà solo le varianti Pro, ma sarà esteso a tutta la gamma.

L’incremento di RAM sembra essere collegato direttamente alle esigenze di Apple Intelligence, il nuovo ecosistema di intelligenza artificiale che Apple intende integrare a partire dalla prossima generazione di iPhone.

Oltre alla memoria potenziata, ci sarà anche il debutto del chip A19 Pro, destinato a migliorare sensibilmente le prestazioni complessive della serie.

Nel post viene citato anche iPhone 18, attorno al quale già circolano voci: sarebbe il primo a introdurre la memoria LPDDR5X a 6 canali, una soluzione ancora più evoluta.

Rumor precedenti e conferme incrociate

Non è la prima volta che si parla di 12 GB di RAM per gli iPhone 17.

Già nel maggio 2024, l’analista Jeff Pu aveva ipotizzato un incremento della memoria sui modelli Pro, mentre nell’agosto successivo un altro insider, conosciuto come Mobile Phone Chip Expert, aveva suggerito che il cambiamento potesse riguardare l’intera gamma.

In quel periodo, anche Ming-Chi Kuo si era espresso, ma prevedendo l’upgrade solo per il modello Pro Max. Più di recente, nel febbraio 2025, Pu è tornato sulla questione, rafforzando la convinzione che iPhone 17 Pro e Pro Max avrebbero avuto entrambi 12 GB di RAM.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Apple ma le informazioni che convergono sul web sembrano essere abbastanza concordi su quanto detto durante le precedenti righe. Unificare tutta la gamma anche sotto questo aspetto significherebbe spingere ancora di più per quanto riguarda l’intelligenza artificiale. Chiaramente bisognerà attendere i mesi prossimi per ulteriori conferme, ma il quadro sembra andare via via delineandosi sempre di più.