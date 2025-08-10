Expert: offerte tech speciali per elettrodomestici da URLO

Voi che osservate le vetrine cercando quel colpo di fulmine preparatevi, Expert ha deciso di farvi alzare un sopracciglio (diciamo alla The Rock). Questa volta non si tratta di semplici ribassi, ma di un assortimento capace di stuzzicare sia gli amanti della potenza pura sia chi apprezza una casa più comoda e funzionale. Potreste ritrovarvi a fantasticare sulla lavatrice che sa quasi da sola come trattare i vostri capi o sull’aspirapolvere che sostituirà il vostro rottame attuale. Il tutto con cifre che fanno pensare a una strategia ben studiata per farvi dire “perché no?”. In questa nuova ondata di proposte Expert c’è una varietà che soddisfa diversi gusti e necessità: dagli appassionati di videogiochi in cerca di audio avvolgente, ai fan della stampa senza intoppi, fino a chi ama godersi il cinema a casa con il suono che riempie la stanza.

Le offerte da cogliere ora e subito da Expert

Partiamo con la PANASONIC 4K LED Google TV con Dolby Atmos e Chromecast integrato: a 349 euro regala immagini brillanti e un audio avvolgente. Chi desidera prestazioni top nel settore mobile può guardare al SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 12+512GB Titanium Black, proposto da Expert a 1499,90 euro. Per la pulizia veloce e potente, l’aspirapolvere DYSON V10 Absolute è in offerta a 349 euro, mentre la POLTI Vaporella Simply VS 10,12 assicura stirature senza sforzo solo con Expert a 89,90 euro.

Sul fronte PC, l’ASUS Notebook E1504FA-NJ311W 15,6” è da Expert a 479 euro, l’HP Notebook 15-fc0074nl con Windows 11 Home a 399 euro, e per chi stampa tanto, la HP Smart Tank 5105 1F3Y3A è proposta a 169 euro. Gli amanti della musica e del gaming possono puntare alle cuffie TRUST GXT 488 Forze PS4 Headset Black a 29,90 euro, mentre la lavatrice HAIER HW100-BP14929A-S 10 kg 1400 giri è a 399 euro per capi sempre freschi. Infine, un’occhiata allo MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB a 199,90 euro non guasta mai. Correte da Expert adesso!