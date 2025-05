Snapdragon 8 Elite 2: possibile arrivo per Settembre

Uno dei prodotti più attesi per quanto riguarda il mercato degli smartphone, sicuramente è il prossimo processore di gamma di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite 2, il quale ovviamente andrà ad equipaggiare i prossimi smartphone di fascia altissima e ovviamente rappresenterà il prodotto di punta per quanto riguarda l’hardware.

Prima del previsto

A quanto pare il prodotto in questione quest’anno arriverà prima rispetto al suo predecessore, la voce di corridoio ci arriva direttamente dal noto Insider Digital Chat station il quale ha affermato che l’azienda starebbe lavorando per poterlo lanciare addirittura a settembre, ricordiamo che il suo predecessore arrivò lo scorso anno ad ottobre, dunque si tratterebbe di circa un mese di anticipo che sarebbe accompagnato da un esordio all’interno dei prossimi smartphone di gamma di Xiaomi, quest’ultima come sappiamo grazie a degli accordi commerciali ha sempre una corsia preferenziale, per quanto riguarda invece il mercato occidentale probabilmente ci sarà da attendere un po’ dal momento che quest’ultimo arriva sempre leggermente dopo rispetto a quello orientale.

L’utente non si è sbilanciato oltre con le informazioni e non ha rilasciato nessun dettaglio tecnico in merito la CPU in questione, ovviamente qualcosa potrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi e bisogna sottolineare che si tratta di un utente le cui indiscrezioni si sono sempre rivelate molto accurate, l’unico elemento a nostra disposizione per capire qualcosa in più è il dato trapelato che afferma che tale processore si garantirà il 40% di punti in più nei test di benchmarking.

Non rimane dunque che attendere i prossimi mesi per avere qualche informazione in più che probabilmente tra pelerà online o qualche dichiarazione direttamente dalle aziende coinvolte, ricordiamo infatti che Xiaomi ha una forte partnership con Qualcomm e potrebbe ricevere dei dettagli aggiuntivi nel corso dei prossimi mesi, ovviamente le aspettative sono altissime dal momento che il predecessore ha dominato in lungo e in largo.