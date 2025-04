iPhone 17 alza l’asticella: la memoria RAM raggiungere quella dei Samsung

Per anni, Apple ha scelto di non enfatizzare la quantità di RAM installata sui propri iPhone, preferendo puntare sull’efficienza tra hardware e software. Come tutti ben sanno in genere Apple tende a tenere nascosto questo parametro sia per l’importanza inferiore che gli conferisce, sia per via dell’esiguità delle memorie RAM installate. Allo stesso tempo però tutto potrebbe cambiare con la prossima generazione di iPhone 17, la quale dovrebbe arrivare durante il prossimo mese di settembre 2025. Stanno le ultime informazioni tra operate sul web il colosso di Cupertino dovrebbe optare per 12 GB di RAM, taglio di memoria con cui andrebbe ad equipaggiare tutti i modelli della gamma. Sarebbe questo un grosso passo avanti rispetto a quanto visto sui modelli della precedente line-up, provvista al massimo di 8 GB.

L’intelligenza artificiale spinge l’evoluzione

La decisione non sarebbe solo una questione di numeri. L’introduzione di Apple Intelligence, la nuova piattaforma AI di Cupertino, impone esigenze computazionali maggiori. Per garantire prestazioni fluide e reattive su funzioni sempre più complesse, Apple avrebbe deciso di abbandonare la storica moderazione sulla RAM, avvicinandosi così agli standard già adottati dai principali competitor.

Anche il presunto iPhone 17 Air, il modello più sottile della gamma, dovrebbe essere dotato di 12 GB di RAM, in linea con dispositivi come il Galaxy S25 Edge.

Quali sono i rischi e le prospettive per gli iPhone 18

Nonostante l’obiettivo di uniformare tutta la gamma a 12 GB, potrebbero emergere difficoltà nella catena di approvvigionamento. Questo rischio potrebbe costringere Apple ad equipaggiare il modello base di iPhone 17 con soli 8 GB almeno nella fase iniziale.

Secondo Kuo, però, Apple resta determinata: con l’arrivo della serie iPhone 18, previsto per il 2026, tutti i modelli dovrebbero definitivamente adottare i 12 GB di RAM come standard.

Una scelta che potrebbe finalmente colmare il divario con il mondo Android e offrire agli utenti iPhone prestazioni ancora più solide, in particolare nelle funzioni basate sull’intelligenza artificiale.