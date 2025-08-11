iPhone 17, possibile aumento di prezzo: gli analisti prevedono rincari globali

Secondo l’analista Jeff Pu di GF Securities, la prossima generazione di iPhone 17 potrebbe segnare un aumento dei prezzi negli Stati Uniti per l’intera gamma, interrompendo una stabilità tariffaria che durava dal 2017. Un rincaro nel mercato interno, osserva Pu, avrebbe con ogni probabilità ripercussioni anche a livello globale, Italia compresa, poiché Apple tende a distribuire l’impatto delle sue scelte commerciali su più mercati. A sostegno di questa ipotesi c’è anche un’indiscrezione del Wall Street Journal risalente a maggio. Si tratterebbe dunque di una brutta notizia per gli utenti.

Le ragioni dietro al rincaro per i nuovi iPhone 17

La motivazione principale individuata da Pu riguarda la politica sui dazi promossa da Donald Trump, in particolare per le importazioni dalla Cina. Nonostante Tim Cook abbia dichiarato che la maggior parte degli iPhone destinati agli USA venga ormai prodotta in India, la volatilità delle tariffe resta un fattore di rischio che Apple potrebbe voler compensare con un adeguamento dei listini.

Le stime parlano di un incremento compreso tra 50 e 100 dollari. Per rendere più accettabile questa scelta, Apple potrebbe accompagnare l’aumento con miglioramenti nella dotazione di base, come il passaggio dello storage minimo dell’iPhone 17 Pro da 128 GB a 256 GB, allineandolo così al modello Pro Max.

Presentazione attesa a settembre: iPhone non cambia data

Al momento si tratta di proiezioni e indiscrezioni, ma l’attesa non sarà lunga. Secondo le informazioni più recenti, Apple presenterà ufficialmente gli iPhone 17 il 9 settembre, occasione in cui verranno confermati o smentiti i possibili aumenti di prezzo e le novità tecniche della nuova linea. L’attesa dunque è davvero tanta ma ormai manca meno di un mese all’evento più in voga dell’anno come sempre. Molte novità sono già state svelate mentre altre arriveranno nel prossimo periodo, con le ultime informazioni che potrebbero arrivare da un momento all’altro. Restate dunque sempre sintonizzati per non perdere nulla.