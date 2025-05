iPhone 17, nuove immagini sul web: c’è anche il modello Air

Mancano ancora mesi alla presentazione ufficiale della serie iPhone 17, ma i primi mockup fisici e CAD trapelati in rete forniscono un’anteprima dettagliata di quella che potrebbe essere una delle generazioni più differenziate di sempre. A mostrarli è il canale YouTube AppleTrack, che ha evidenziato cambiamenti netti nei modelli Air e Pro, mentre il modello standard sembra restare invariato.

iPhone 17 Air: il nuovo modello ultra-sottile

Tra i dispositivi mostrati, il protagonista assoluto è iPhone 17 Air, caratterizzato da uno spessore estremo, compreso tra 5,5 e 5,6 mm. Si tratta di una riduzione drastica rispetto agli attuali 8,25 mm dell’iPhone 16 Pro. Nonostante la sottigliezza, il display sarà un OLED da 6,6 pollici a 120 Hz, quindi più ampio di quello del Pro attuale.

Il comparto fotografico è stato semplificato: una sola fotocamera da 48 MP inserita in una camera bar orizzontale, senza sensore ultra-wide o teleobiettivo fisico. È previsto uno zoom digitale 2x.

Al fine di contenere lo spessore, Apple ha modificato la posizione del connettore USB-C, che non è più centrato ma leggermente arretrato. Anche il comparto audio è stato ridotto, con solo due fori per gli altoparlanti per lato, il che fa ipotizzare un calo nella qualità sonora. Il prezzo stimato potrebbe aggirarsi tra 900 e 1.000 dollari, ovvero oltre i 1.000 euro in Italia.

iPhone 17 Pro e Pro Max: fotocamere ridisegnate

I modelli Pro adottano una nuova “camera bar” che attraversa la parte superiore della scocca, mantenendo la classica disposizione triangolare delle tre fotocamere. Le novità più evidenti riguardano il teleobiettivo, che dovrebbe finalmente raggiungere i 48 MP, ampliando le funzionalità di zoom.

Flash, microfono e sensore LiDAR vengono spostati sul lato destro della barra. Le dimensioni dello schermo restano 6,3 pollici per il Pro e 6,9 per il Pro Max, con Dynamic Island e layout invariati rispetto all’iPhone 16 Pro. Il connettore USB-C resta nella medesima posizione.

iPhone 17 standard: quasi indistinguibile dal 16

A sorpresa, il modello base non presenta modifiche visibili rispetto al predecessore. Stesse fotocamere, stessi materiali, stesso schermo e disposizione dei pulsanti. Nessuna traccia della camera bar, né di nuovi design o componenti.

Secondo alcuni analisti, questo potrebbe essere il segnale di una nuova struttura di prezzo: l’iPhone 17 base rimarrebbe attorno agli 800 dollari, mentre l’Air occuperebbe la fascia da 1.000 dollari, lasciando ai modelli Pro il compito di spingersi fino a 1.400 dollari.

Una gamma iPhone più segmentata

Questi mockup, se confermati, mostrano la volontà di Apple di ristrutturare profondamente la linea iPhone, puntando su una nuova identità visiva per ogni segmento. L’iPhone 17 Air si propone come un prodotto dal design minimalista, ultra-sottile e più economico dei Pro, ma con compromessi evidenti. I modelli Pro alzano l’asticella sul fronte fotografico, mentre il modello base resta invariato, probabilmente per contenere i costi.

Una nuova gerarchia interna sembra prendere forma: e il pubblico, come sempre, sarà pronto a decretarne il successo.