iPhone 17 Pro, si potrebbe partire con memoria da 256 GB

Torniamo a parlare ancora una volta della prossima serie di smartphone di punta del colosso americano Apple. Ci atiamo riferendo alla prossima serie di iPhone 17, in particolare al modello iPhone 17 Pro. A quanto pare, l’azienda potrebbe decidere di presentarlo in veste ufficiale sul mercato con un taglio di memoria maggiore rispetto al passato, pari a 256 GB.

iPhone 17 Pro potrebbe arrivare sul mercato nel taglio di memoria con 256 GB

Secondo quanto è emerso in queste ore, il prossimo smartphone top di gamma iPhone 17 Pro potrebbe arrivare sul mercato nel taglio di memoria con 256 GB. A rivelare queste informazioni è stato un noto leaker del settore, ovvero Instant Digital. In questo modo, Apple potrebbe dunque saltare il taglio di memoria base da 128 GB per passare direttamente a quello più capiente da 256 GB per questo modello.

Si tratterebbe di un miglioramento rispetto al passato. Tutti i precedenti modelli, compreso lo scorso iPhone 16 Pro, avevano invece come taglio di memoria base quello da 128 GB. Tutto questo potrebbe però avere inevitabilmente ripercussioni sul prezzo di vendita dello smartphone. Secondo il leaker del settore, infatti, questo modello nella versione base con 256 GB potrebbe avere un aumento di prezzo rispetto al passato di circa 50 dollari. Questo porterebbe il prezzo iniziale dello smartphone a circa 1049 dollari.

Per il momento ovviamente non abbiamo conferme ufficiali da parte dell’azienda. Tuttavia, potrebbe essere altamente probabile che Apple abbia deciso di partire con il taglio di memoria da 256 GB, soprattutto per il modello iPhone 17 Pro. Al giorno d’oggi, infatti, il sistema operativo e soprattutto le foto scattate con questi dispositivi occupano un notevole spazio e avere un maggior quantitativo di spazio sullo smartphone farà senz’altro piacere agli utenti.

Dovremmo comunque attendere come già detto delle conferme ufficiali da parte di Apple. Quel che è certo è che la nuova serie porterà diverse novità di rilievo

rispetto al passato, tra cui anche l’inedito modello iPhone 17 Air.