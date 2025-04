Gmail introduce la firma Web su Android

Gmail, la piattaforma di posta elettronica di Google, sorprende ancora una volta i suoi utenti. L’ultimo aggiornamento infatti avrà nuove funzionalità. Il suo continuo successo globale dipende da diversi fattori e non è da sottovalutare il costante lavoro del team di sviluppo. Conosciuto per essere molto attento, offre sempre di più un servizio completo e personalizzabile. Un esempio recente riguarda l’introduzione automatica della firma Web su dispositivi Android. Questo aggiornamento facilita la vita di chi invia frequentemente email, senza dover configurare ogni volta una firma mobile. In poche parole, se l’utente non ha impostato una firma specifica per questa versione, ci penserà Gmail a inserire quella predefinita. Questa sarà uguale a quella che viene utilizzata nella versione Web del servizio.

L’aggiornamento di Gmail vuole semplificare e personalizzare l’esperienza degli utenti su Android e iOS

Il nuovo sistema non si occuperò solo di aggiungere automaticamente la firma. Includerà infatti un supporto per immagini, loghi e formattazione testuale, come avviene sulla versione desktop. Questo offre maggiore coerenza tra le email inviate da dispositivi diversi. Gmail in questo modo andrà a semplificare l’esperienza utente, eliminando la necessità di configurazioni monotone. Inoltre, tra le aggiunte troviamo le funzioni di personalizzazione. Chi preferisce una firma mobile diversa, può comunque impostarla facilmente. Basterà sostituire quella predefinita con un testo a scelta, come ad esempio il proprio nome.

La nuova funzione fa parte di un processo continuativo che Google sta portando avanti per dare a Gmail un aspetto più user-friendly e versatile. La firma automatica, infatti, è uno strumento utile per risparmiare tempo. Ma non solo: serve a dare un tocco personale alla comunicazione via email. Ma dato che non tutti potrebbero apprezzare l’aggiunta automatica della firma Web, Gmail ha trovato una strategia. Consentirà agli utenti di disattivarla facilmente e di scegliere una firma mobile personalizzata. L’aggiunta di questa funzione è già in fase di distribuzione. Si prevede che diventi disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane, sia per chi utilizza Android che iOS.