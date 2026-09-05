GrapheneOS, addio ai Pixel 11? Manca una protezione chiave

Il rapporto tra GrapheneOS e i Pixel 11 potrebbe interrompersi prima ancora di cominciare, e la ragione riguarda una questione tecnica tutt’altro che secondaria. Il team che sviluppa il sistema operativo alternativo starebbe valutando di non supportare i nuovi smartphone di Google, perché mancherebbe una protezione a livello hardware che gli sviluppatori considerano indispensabile. Un cambio di rotta pesante, se si pensa che proprio i telefoni della famiglia Pixel sono da anni i dispositivi di riferimento per chi installa questo sistema.

La notizia ha un sapore paradossale. GrapheneOS nasce come progetto orientato alla privacy e alla sicurezza, e ha scelto i Pixel non per affinità commerciale ma per motivi molto concreti, legati alle garanzie offerte dal comparto hardware e dalla gestione degli aggiornamenti. Se i Pixel 11 facessero davvero a meno di quella protezione hardware, l’intero impianto su cui si regge il sistema perderebbe uno dei suoi pilastri.

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Perché la protezione hardware conta così tanto

Quando si parla di sicurezza su uno smartphone, l’attenzione finisce quasi sempre sul software, sulle patch mensili, sui permessi delle app. Ma una parte del lavoro avviene a un livello più profondo, dentro i chip, dove alcune funzioni servono a impedire che un attacco riesca a manipolare la memoria o a prendere il controllo di processi critici. Sono meccanismi invisibili all’utente comune, però fanno la differenza tra un dispositivo difficile da violare e uno che offre qualche appiglio in più. Gli sviluppatori di GrapheneOS hanno costruito buona parte della loro reputazione proprio su questo tipo di difese, integrandole e ampliandole rispetto ad Android standard. Rinunciare a una barriera considerata essenziale significherebbe consegnare agli utenti un sistema meno solido di quello che il progetto promette. E qui sta il punto: per un team che vive di credibilità tecnica, un compromesso del genere è difficile da accettare.

Cosa cambierebbe per chi usa un Pixel

Per chi ha già un Pixel più vecchio, nulla di immediato. Il supporto ai modelli attuali resta il terreno su cui il progetto continua a lavorare, e chi utilizza GrapheneOS oggi non si ritrova all’improvviso senza aggiornamenti. Il problema si sposta più avanti, sul ricambio naturale dei dispositivi. Se i Pixel 11 restassero fuori dall’elenco dei modelli compatibili, la comunità si troverebbe davanti a un vicolo cieco, perché non esistono molte alternative con lo stesso livello di apertura e di garanzie.

Va detto che si tratta ancora di uno scenario in valutazione, non di una decisione ufficiale definitiva. Il team ha manifestato la posizione, spiegando che l’assenza di quella protezione essenziale renderebbe il supporto poco sensato dal punto di vista della sicurezza. Una presa di posizione netta, che suona anche come un messaggio diretto a Google.

Il tema tocca una contraddizione più ampia. Google ha costruito l’immagine dei suoi smartphone Pixel anche sulla solidità del comparto sicurezza, con anni di aggiornamenti garantiti e componenti dedicati alla protezione dei dati. Un passo indietro su un fronte così specifico, per quanto poco visibile nelle schede tecniche e nelle presentazioni, verrebbe letto come un segnale in controtendenza da quella fetta di pubblico che sceglie questi dispositivi proprio per installarci sopra un sistema alternativo.