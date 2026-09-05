Google Home, sveglie riparate e comandi vocali concatenati

L’aggiornamento di Google Home arrivato in questi giorni mette una pezza su uno dei problemi più fastidiosi degli ultimi mesi, quello delle sveglie che smettevano di funzionare a dovere, e allo stesso tempo allarga le capacità dei comandi vocali dedicati alla musica e ai dispositivi della casa connessa. Una manutenzione mirata, insomma, che prosegue il lavoro di rifinitura attorno a Gemini for Home e ai suoi punti dolenti.

Chi usa speaker e display intelligenti come sveglia da comodino sa bene quanto pesi un malfunzionamento del genere. Bastava un comando non riconosciuto per ritrovarsi con l’allarme non impostato e la mattina rovinata. Con questo rilascio il problema che impediva di creare o modificare sveglie e liste risulta risolto, insieme a un difetto che riguardava l’integrazione con Google Keep, altro tassello parecchio usato da chi affida agli assistenti la propria spesa settimanale o i promemoria sparsi.

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Comandi vocali più elastici, e finalmente concatenabili

La novità che si nota di più, però, riguarda il modo in cui l’assistente interpreta le richieste. Su speaker e display, Gemini comprende ora una gamma più ampia di comandi vocali legati sia ai contenuti multimediali sia al controllo dei dispositivi domestici. Il salto vero sta nella possibilità di unire più richieste in una sola frase, senza dover spezzare tutto in istruzioni separate come accadeva prima.

Qualche esempio concreto di quello che si può chiedere adesso: “spegni le luci e ferma la musica”, oppure “salta questa canzone e accendi le luci del giardino”. Funziona anche con dettagli più specifici, tipo “interrompi i sottotitoli su questo video”. Sembra poco, ma nella pratica quotidiana cambia parecchio il ritmo dell’interazione, perché elimina quella sensazione di dover parlare a scatti, un ordine alla volta, aspettando ogni volta la conferma prima di passare al successivo.

È esattamente il tipo di limite che aveva fatto storcere il naso a molti utenti dopo il passaggio da Assistant a Gemini sui dispositivi della casa. Un assistente più conversazionale sulla carta, ma che sui comandi banali risultava a volte meno immediato del suo predecessore. Qui si va nella direzione opposta, restituendo fluidità alle azioni più ripetitive.

Automazioni ripulite e un editor meno caotico

L’altra metà dell’aggiornamento riguarda l’app Google Home vera e propria. Da adesso il sistema fa pulizia delle automazioni fantasma create da app di terze parti, quelle regole rimaste appese senza più un’app di riferimento e che continuavano a comparire nell’elenco senza fare nulla di utile. Un accumulo di residui che, con il passare del tempo, rendeva la lista sempre meno leggibile.

Anche l’editor delle automazioni guadagna qualcosa in usabilità. Gli elementi che compongono una regola, ovvero attivatori, condizioni e azioni, vengono ora ordinati automaticamente in ordine alfabetico. Detta così sembra un dettaglio da poco, ma chiunque abbia provato a costruire una routine articolata sa quanto tempo si perda a scorrere elenchi disordinati alla ricerca della voce giusta. Trovarla dove ci si aspetta che sia, alfabeticamente, riduce di parecchio la frizione.

Il quadro che emerge da questo rilascio è quello di un intervento poco appariscente ma concreto, concentrato su cose che gli utenti usano davvero ogni giorno. Sveglie, liste, luci, musica. Niente funzioni sperimentali da mettere in vetrina, piuttosto la sistemazione di quello che già c’era e che in alcuni casi aveva smesso di comportarsi come doveva.

Per gli speaker e display intelligenti di casa Google il percorso di allineamento a Gemini continua quindi per gradi, con rilasci progressivi che aggiungono comprensione linguistica da una parte e correggono regressioni dall’altra. Chi ha aggiornato l’app dovrebbe già trovare attive le nuove combinazioni di comandi vocali insieme alle correzioni su sveglie, liste e integrazione con Keep.