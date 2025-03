Gmail per Android introduce la firma automatica

Google continua a migliorare i suoi servizi. Il suo obiettivo? Cercare di rendere l’esperienza degli utenti sempre più fluida e intuitiva. L’ultimo intervento riguarda Gmail per Android, che sta ricevendo un’importante novità. Ovvero, l’integrazione automatica della firma nelle email inviate da dispositivi mobili.

L’inserimento di una firma personalizzata è una funzione molto apprezzata dalle persone. Poiché consente di evitare di digitare manualmente il proprio nome e i dettagli di contatto in ogni messaggio. Fino ad oggi però, configurare una firma su Gmail non era un’operazione semplice, né sulla versione Web né su quella mobile. La piattaforma offriva opzioni poco immediate, rendendo il processo più complicato di quanto dovrebbe essere.

Gmail: una funzione attesa da tempo

Per risolvere questa criticità, Google quindi deciso di intervenire. Introducendo una funzione che sincronizza la firma della versione Web con l’applicazione mobile. In questo modo, gli utenti Android possono finalmente usufruire della stessa comodità già disponibile su PC.

A segnalare la novità è stato Artem Russakovskii sulla piattaforma X. Evidenziando come l’aggiornamento sia stato introdotto in modo silenzioso. La funzione sembra attivarsi automaticamente per alcuni utenti, senza alcuna possibilità di disabilitarla o modificarla dalle impostazioni dell’app. In pratica, Gmail per Android applica automaticamente la firma già configurata nella versione Web dell’account, purché l’utente ne abbia impostata una. Ciò significa che, chi ha già una firma attiva sul proprio account Google, ora la ritroverà anche sui messaggi inviati dallo smartphone. Tutto senza bisogno di alcuna configurazione aggiuntiva.

Al momento, tale opzione è in fase di rilascio e non è ancora disponibile per tutti. È probabile però che Google la distribuisca gradualmente a un numero sempre maggiore di persone nelle prossime settimane. Resta da vedere se in futuro verrà introdotta un’ ulteriore novità che permetta di gestire o modificare la firma direttamente dall’app mobile. Quindi senza dover passare dalla versione Web.

Insomma, Google compie un nuovo passo avanti nel migliorare l’esperienza d’uso di Gmail su Android. Rendendo più semplice e veloce l’invio di email professionali anche da dispositivi mobili.