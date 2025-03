Zeekr 7 GT: i nuovi dettagli sulla station wagon elettrica

Negli ultimi anni, le station wagon hanno perso terreno, oscurate dai SUV e dalle shooting brake, più di moda e dinamiche. Eppure, Zeekr sembra voler ribaltare questa tendenza. La casa cinese si prepara a lanciare la sua Zeekr 7 GT, un modello che punta tutto su design, prestazioni e innovazione, sperando di far breccia sia in Cina che in Europa. Questa vettura non è solo un’auto per le famiglie, ma la manifestazione su due ruote di stile e tecnologia avanzata. È davvero la fine delle station wagon? Non per Zeekr.

Le immagini diffuse mostrano una carrozzeria elegante ma sportiva, che rompe gli schemi tradizionali. Il disegno filante si fonde con l’impostazione pratica del modello, offrendo un’alternativa affascinante a chi cerca spazio e prestazioni. L’interno, sofisticato e moderno, riflette la stessa filosofia: il volante a tre razze e il touchscreen centrale dominano l’abitacolo, che si distingue per dettagli innovativi come i pulsanti apriporta e i sedili con altoparlanti integrati nei poggiatesta.

La potenza della Zeekr

Derivata dalla berlina 007, la Zeekr 7 GT porta con sé dimensioni importanti e due varianti di motorizzazione elettrica. La versione a trazione posteriore monta un motore da 310 kW (416 cavalli), mentre quella 4WD aggiunge un propulsore sull’asse anteriore, raggiungendo un’impressionante potenza complessiva di 475 kW (637 cavalli). Prestazioni che sollevano una domanda: può una station wagon essere davvero così potente e dinamica? Zeekr sembra dire di sì, sfidando ogni preconcetto.

Le batterie, prodotte da CATL, sono altrettanto all’avanguardia. La versione a trazione posteriore vanta un pacco da 75 kWh, mentre la versione dual motor si spinge oltre, con una batteria NMC da 100 kWh, assicurando un’autonomia competitiva. Il lancio sul mercato cinese è previsto per aprile, mentre l’Europa dovrà attendere qualche mese in più. Il tempo delle station wagon non è finito, non ancora. Zeekr scommette tutto sulla 7 GT, una vettura che non si accontenta di seguire le mode, ma punta a ridefinire il futuro delle familiari elettriche.