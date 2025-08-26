Ad
Intelligenza ArtificialeNewsScienza e Tecnologia

Qualcomm presenta Snapdragon 7s Gen 4

Il nuovo processore Snapdragon non porta rivoluzioni ma punta su efficienza e continuità

scritto da Ilenia Violante
Snapdragon

Qualcomm amplia la sua gamma con l’arrivo del nuovo Snapdragon 7s Gen 4. Di cosa si tratta? Di un chip pensato per la fascia media del mercato smartphone. A distanza di quasi un anno dal lancio della generazione precedente, il produttore ripropone la sua formula basata su affidabilità e piccoli miglioramenti, senza stravolgimenti.

L’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori è attualmente rivolta al futuro Snapdragon8 Elite 2 destinato per i dispositivi di fascia-premium. Ma, con Snapdragon7s Gen4 l’azienda risponde alle esigenze di produttori e utenti che cercano buone prestazioni senza spendere troppo. Il chip, infatti, mantiene la solita impostazione tecnica con un piccolo miglioramento per garantire una maggiore efficienza e stabilità.

Snapdragon 7s Gen 4: cosa cambia rispetto al passato

Il processore è realizzato con tecnologia a 4nm e adotta l’architettura 1+3+4 della CPU Kyro. Rispetto al precedente si registra un aumento della velocità del 7%, dovuto principalmente al core Cortex-A720 da 2,7GHz, leggermente più potente rispetto alla versione dello scorso anno. Restano invariati i tre core Cortex- A720 ad alte prestazioni con frequenza massima di 2,4GHz e i 4core Cortex-A520 da 1,8GHz, pensati per l’efficienza energetica.

Anche sul fronte grafico non ci sono passi da gigante. La GPU Adreno integrata offre un miglioramento delle prestazioni del 7% circa, introducendo comunque il supporto a display ultra-wide fino a 2.900×1.300px e frequenze di aggiornamento a 144Hz. Questo consente una migliore fluidità nelle applicazioni multimediali e nei giochi.

Per quanto riguarda l’IA, Qualcomm non ha annunciato avanzamenti di rilievo. Le capacità di elaborazione AI restano sostanzialmente invariate rispetto alla generazione precedente. È quindi chiaro che per cambiamenti più rilevanti bisognerà attendere il debutto del già citato Snapdragon 8 Elite 2, su cui l’azienda sembra concentrare le innovazioni principali. Insomma, in sintesi, Snapdragon7s Gen 4 si presenta come una scelta solida per gli smartphone di fascia media. Un chip che privilegia la stabilità e la continuità più che la sperimentazione.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !