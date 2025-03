Toyota C-HR+: il nuovo SUV elettrico con 600 km di autonomia

La casa automobilistica Toyota continua a lavorare su nuovi modelli e porta ufficialmente al debutto il suo nuovo C-HR+, SUV elettrico di segmento C che si prepara a conquistare i mercati europei già da fine 2025. Così come altri costruttori del settore delle quattro ruote, l’azienda giapponese ha deciso di ottimizzare le proprie strategie includendo nuovi modelli a zero emissioni.

Nonostante la presentazione del nuovo SUV, la casa automobilistica Toyota non ha ancora reso note tutte le caratteristiche tecniche e i prezzi con cui la vettura sarà proposta agli utenti. Scopriamo dunque nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza fino a questo momento.

Toyota C-HR+: i dettagli del nuovo SUV

Sono sempre di più i modelli su cui l’azienda giapponese ha deciso di lavorare al fine di ampliare la propria gamma di veicoli. Veicoli che giungeranno sul mercato con un chiaro obiettivo, ovvero conquistare più utenti grazie a specifiche tecniche sempre ottimali e un design curato nei minimi dettagli.

A contraddistinguere la nuova Toyota C-HR+, presentata nel corso del Kenshiki Forum, la presenza della piattaforma e-TNGA e un’aerodinamica ottimizzata che va a migliorare anche l’efficienza del veicolo. Per quanto riguarda la meccanica, la C-HR+ sarà proposta con powertrain differenti. Nello specifico, con un motore da 167 CV abbinato ad una batteria con una capacità di 57,7 kWh e trazione anteriore. Inoltre, disponibile anche con la motorizzazione da 224 CV con batteria da 77 kWh. Infine, per la versione top di gamma Toyota offre un doppio motore da 343 CV con batteria da 77 kWh in grado di effettuare uno scatto 0/100 km/h in 5,2 secondi.

Per l’autonomia siamo a conoscenza solamente dei dati relativi al modello top di gamma, che è in grado di offrire una percorrenza di circa 600km (ciclo WLTP).

Interni ricchi di tecnologia, con una plancia su due livelli con ampio display da 14 pollici dedicato al sistema infotainment. Lo schermo della strumentazione digitale invece è collocato dietro al volante.