KIA EV4: debutto ufficiale in versione berlina e hatchback

Giorni ricchi di eventi e novità per la casa automobilistica sudcoreana che sta portando al debutto nuovi modelli che puntano a conquistare tantissimi utenti. Non a caso, infatti, il KIA EV Day 2025 è stato il palcoscenico ideale per presentare alcuni modelli come KIA EV2 e la KIA EV4.

Un evento importante dunque che ha visto come protagonista il debutto ufficiale di un modello che era stato anticipato già grazie alla diffusione di alcune immagini. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli della EV4 che il costruttore ha deciso di proporre sia versione berlina che hatchback.

KIA EV4 debutta ufficialmente: ecco i dettagli

Portare al debutto nuovi modelli conferma la volontà del costruttore sudcoreano di conquistare nuovi utenti con modelli ottimizzati rispetto al passato. Non a caso, infatti, la nuova KIA EV4 si contraddistingue per una serie di caratteristiche tecniche e di un design che attirano l’attenzione.

Proposta con una sola motorizzazione e due opzioni batteria, la EV4 dispone di motore da 204 CV che consente di raggiungere una velocità massima di 170 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi per la versione base. Per quanto riguarda la Long Range, la presenza di una batteria più potente ma più pesante, consente di effettuare lo scatto da 0 a 100 in e 7,7 secondi. Inoltre, la presenza dell’accumulatore da 58,3 kWh permette di percorrere 430 km e 630 km.

Non poca la tecnologia che il costruttore ha deciso di implementare nell’abitacolo. Abitacolo che si contraddistingue grazie alla presenza di un display da 30 pollici Connected Car Navigation Cockpit con schermi da 12,3 pollici, 5,3 pollici e 12,3 pollici. Non mancano il supporto a Apple CarPlay e ad Android Auto gli aggiornamenti OTA.

Secondo quanto diffuso, la produzione della vettura inizierà a metà marzo per il modello berlina e nella seconda metà del 2025 per il modello hatchback. Non ci resta dunque che attendere maggiori aggiornamenti in merito a questo nuovo modello che si prepara a giungere su strada.