Kia lancia la produzione europea di auto elettriche con la EV4

Kia fa un passo importante per il suo progetto di espansione europea inaugurando la produzione locale di veicoli elettrici. La protagonista di questo debutto è la nuova EV4. Ovvero un’auto compatta a 5 porte pensata per il mercato del Vecchio Continente. Per la sua realizzazione, l’azienda ha investito oltre 100milioni di euro nello stabilimento di Zilina, in Slovacchia.

L’impianto è già noto per modelli come Sportage e XCeed ed è diventato negli anni un tassello fondamentale della rete produttiva del gruppo Hyundai-Kia. Con circa 3.700 dipendenti e oltre 600 robot, la fabbrica ha raggiunto la capacità di 350.000 auto all’anno. Il risultato finale? Ha superato i cinque milioni di unità prodotte. A partire dal 2026 vi troverà posto anche la futura EV2, un B-SUV compatto che amplierà l’offerta elettrica del brand.

Kia EV4: design unico e piattaforma modulare E-GMP

Tale scelta però non ha solo un valore simbolico. Produrre in Europa consente a Kia di rafforzare la propria presenza in un mercato in rapida transizione verso la mobilità sostenibile. Ma soprattutto, al tempo stesso, ridurre i costi legati ai dazi doganali. L’EV4 diventa così il primo modello completamente assemblato in Europa da Kia, segnando un punto di svolta nella strategia industriale del brand.

Il design della EV4 richiama la filosofia “Opposites United” con linee tese e proporzioni decise. La vettura sarà disponibile in 8 colorazioni, inclusa una finitura opaca esclusiva. Sotto la carrozzeria si trova la piattaforma modulare E-GMP del gruppo Hyundai, la stessa utilizzata su altri modelli a batteria. La serie prevede due varianti di carrozzeria. La prima è una berlina, prodotta in Corea del Sud ed una seconda hatchback europea, entrambe con motore da 204CV. Le differenze principali riguardano autonomia e dimensioni. Con le batterie da 58,3kWh e 81,4kWh, l’autonomia dichiarata raggiunge fino a 63km per la berlina e 590km per la seconda nella versione LongRange.

Oltre alle prestazioni, Kia ha puntato anche su tecnologie avanzate. Un esempio? La ricarica bidirezionale. Grazie alle funzioni Vehicle-to-Load e Vehicle-to-Grid, la EV4 rifornisce dispositivi esterni e può, a sua volta, restituire energia alla rete elettrica.