Il debutto del Pixel Tablet 2 è previsto nel corso del 2025 a circa due anni di distanza dal lancio dall’ultimo device della serie. Nonostante il tablet non sia ancora arrivato ufficialmente, sono già in circolazione alcune voci riguardanti il suo successore.

Nonostante Google presenterà il nuovo tablet il prossimo anno, gli analisti credevano che una nuova generazione avrebbe permesso di dare vita ad una serie fiorente. Tuttavia, i nuovi report emersi indicano che Google potrebbe bloccare lo sviluppo del presunto Pixel Tablet 3.

Stando a quanto anticipato dai colleghi di Android Headlines, il presunto Pixel Tablet 3 era già in fase di sviluppo presso gli uffici di Mountain View. Il device era conosciuto internamente con il nome “Kiyomi”.

Google potrebbe uscire definitivamente dal mercato dei tablet, l’azienda ha sospeso i lavori sul Pixel Tablet 3

La fonte, rimasta anonima, ha affermato che Google avrebbe avvisato i team interni dedicati allo sviluppo del Pixel Tablet 3 della chiusura del progetto. La notizia risale alla scorsa settimana e i dipendenti sono stati riassegnati ad altri progetti.

Se questa notizia dovesse essere confermata, potrebbe trattarsi dell’addio definitivo di Google al settore tablet. Le motivazioni di questa scelta non sono chiare ma non è la prima volta che l’azienda del robottino verde abbandona questo mercato. Il precedente risale a quando la linea di dispositivi realizzata da Mountain View si chiamava Nexus.

Si tratta di una scelta in controtendenza rispetto ai principali competitor che ancora credono nel mercato dei tablet Android. Infatti, produttori del calibro di Samsung, Xiaomi, Oppo e OnePlus presentano device con costanza e si stanno preparando a presentare nuovi dispositivi.

Purtroppo, al momento non è chiaro se si tratti di una notizia reale o solo una delle tante voci. Nonostante le fonti riportate siano state indicate come vicine all’azienda, resta il dubbio considerando anche che il Pixel Tabet 2 non è stato annunciato ufficialmente.