ZTE, di recente, ha svelato il Blade V70. Un nuovo smartphone che punta a ridefinire completamente le aspettative per questa fascia di mercato. Il dispositivo colpisce immediatamente per il suo design sottile. Si parla infatti di uno spessore di 8,2 millimetri, e un display da 6,7″. Quest’ ultimo è dotato di una risoluzione di 720x1600pixel e una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il cuore del telefono è un processore octa-core con una velocità massima di 2,0GHz. Sono quindi garantite ottime prestazioni per l’uso quotidiano.

Blade V70: fotografia e sistema operativo al passo coi tempi

Per quanto riguarda l’archiviazione, il Blade V70 offre 256GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB tramite schede microSD. Un grande vantaggio per chi necessita di spazio extra. L’autonomia è assicurata da una batteria da 5000mAh, che supporta una ricarica rapida da 22,5W. Un altro elemento degno di nota è la Live Island 2.0. Ovvero, una barra interattiva posizionata nella parte superiore dello schermo che fornisce aggiornamenti in tempo reale e notifiche. La sicurezza del dispositivo, invece, è affidata a un sistema di riconoscimento facciale. Ma anche a un sensore per impronte digitali situato sul lato.

Una delle caratteristiche più rilevanti del ZTE Blade V70 è il comparto fotografico. Il sensore principale da 108MP con apertura f/1,75 è supportato dall’ IA. In modo da catturare immagini di alta qualità in qualsiasi condizione di luce, inclusa quella notturna. Grazie a tecnologie avanzate, il dispositivo punta a soddisfare gli appassionati di fotografia mobile senza però costare una fortuna.

Dal punto di vista software invece, lo smartphone è equipaggiato con MyOS 14, basato su Android 14. Così da offrire un’interfaccia fluida e intuitiva. Il Blade V70 sarà disponibile in tre varianti di colore, ovvero Glacier Green, Stardust Gray e Sunshine Gold. Così da adattarsi ai gusti più variegati del pubblico. Ad ogni modo anche se non è ancora stata annunciata una data ufficiale di rilascio, ZTE prevede di fornire dettagli a breve. Insomma, questo modello rappresenta un’interessante proposta per chi cerca un dispositivo accessibile ma comunque ricco di funzioni innovative.