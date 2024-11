Oppo sta pianificando il lancio di un nuovo tablet che dovrebbe prendere il nome di Pad 3. Tuttavia, i lavori per il brand sono stati in parte facilitati e resi più snelli in quanto lo sviluppo del dispositivo non è partito da zero.

Infatti, Oppo ha sfruttato le sinergie interne al proprio gruppo partendo da OnePlus Pad Pro. Il tablet è stato presentato questa estate e sarà utilizzato come base hardware per effettuare un rebrand e lanciare il nuovo dispositivo.

Il debutto ufficiale di Oppo Pad 3 è atteso il prossimo 25 novembre durante la conferenza dedicata al lancio della nuova famiglia Reno 13. Stando alle indiscrezioni emerse fino ad ora, il tablet sarà caratterizzato da un display dotato di una diagonale compresa tra 11,6 pollici e 12 pollici.

Oppo Pad 3 sarà il nuovo tablet del brand che verrà presentato insieme alla famiglia Reno 13 il prossimo 25 novembre

Il pannello avrà una risoluzione da 2,8K e supporterà le stylus per utilizzarlo con le penne per disegnare e prendere appunti. Inoltre, ci aspettiamo che il pannello sia LCD con una luminosità massima di circa 700 nits. La vocazione del device sarà la multimedialità, consentendo tante ore di gioco e di streaming a casa e in mobilità.

Le prestazioni di Oppo Pad 3 saranno garantite dal SOC Dimensity 8350 a cui si affiancheranno 8 o 12 GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna. La batteria sarà da oltre 9000mAh di capacità e consentirà ampia autonomia anche grazie alla ricarica rapida SuperVOOC in grado di raggiungere i 67W con cavo.

Le indiscrezioni trapelate confermano che lo spessore del device sarà di 6,29 mm con un peso che raggiunge i 533 grammi. Le colorazioni disponibili al lancio potrebbero essere bianco, viola e blu. Purtroppo, non sono disponibili ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche, quindi non resta che attendere il lancio ufficiale previsto nei prossimi giorni per scoprire nuovi dettagli.