Il nuovo OnePlus Pad 2 si distingue nel mondo dei tablet diventando il primo dispositivo non Pixel a ricevere Android 15. Tale aggiornamento, distribuito attraverso l’interfaccia OxygenOS15, è infatti già disponibile in Europa con il codice versione OPD2403_15.0.0.201(EX01). Ciò significa che gli utenti possono verificare manualmente la presenza del pacchetto nel menu Impostazioni. Ovvio se non hanno ancora ricevuto la notifica automatica.

OnePlus Pad 2: specifiche tecniche e promozioni Black Friday

Ad ogni modo, tale innovazione introduce importanti migliorie. Come icone di sistema riprogettate, animazioni più fluide e nuove funzioni per le notifiche live. Tra le novità, emerge anche la modalità “Charging Limit”. La quale interrompe la ricarica all’80% per preservare la durata della batteria. Ma anche il sistema di editing fotografico avanzato, che consente di modificare filtri e altri elementi delle foto anche dopo averle scattate. Nei prossimi giorni, si presume che il lancio raggiungerà man mano tutti.

Presentato sul mercato italiano nell’estate 2024, il OnePlus Pad 2 è attualmente in offerta a 469€, grazie alle promozioni del Black Friday. Questo tablet si impone come uno dei più performanti per la sua fascia di prezzo. Esso è dotato di un ampio display LCD da 12,1 pollici con risoluzione 3000x2120pixel. Grazie a cui garantisce un’esperienza visiva di altissimo livello.

Al suo interno, vi è il processore Snapdragon 8 Gen 3. A cui si affiancano 12GB di RAM e 256GB di memoria interna UFS3.1. Così da garantire velocità e reattività. La batteria da 9.510mhA, supportata dalla ricarica rapida SuperVOOC 67W, assicura un’ottima autonomia. Tra le altre caratteristiche principali vi è la connettività WiFi 7 e il Face Unlock. Oltre che una fotocamera posteriore da 13MP con registrazione video fino a 4K. Nonostante l’assenza del supporto 5G, si propone comunque come un’alternativa valida ai modelli più costosi. Ricevendo numerosi apprezzamenti per il rapporto qualità-prezzo. Insomma, un’occasione imperdibile per chi cerca un tablet potente e aggiornato a un costo super competitivo.