OnePlus potrebbe presto ampliare la propria offerta di device presentano un nuovo tablet. L’azienda ha lanciato il Pad Pro che rappresenta un vero e proprio flagship ma l’obiettivo del brand è quello di presentare un device ulteriormente migliorato.

Stando a quanto indicato dal tipster cinese WHYLAB, OnePlus sta valutando il lancio di un tablet con display più grande. Il report indica che si potrebbe raggiungere una diagonale da 13 pollici. Grazie a questa dimensione, il tablet si configurerebbe come un dispositivo pensato sia per lo svago ma anche per la produttività.

Infatti, un display così ampio consentirebbe di mantenere la portabilità che da sempre caratterizza i tablet ma, associando una testiera ed un mouse, permetterebbe di lavorare in mobilità. Inoltre, sarebbe un ottimo supporto per il gaming o la fruizione dei contenuti multimediali.

OnePlus sta lavorando allo sviluppo di un tablet più grande dell’attuale Pad Pro che sia in grado di unire svago e produttività

Dal punto di vista delle caratteristiche hardware, ci aspettiamo che il nuovo tablet dell’azienda cinese sarà basato sulla scheda tecnica del OnePlus Pad Pro con qualche miglioria. Possiamo dare per scontato la presenza almeno del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e tanta memoria RAM per essere sempre reattivo ed efficiente nelle operazioni quotidiane e nel multitasking.

Chiaramente, OnePlus punterà su un display importante che possa anche garantire un’ottima qualità visiva. Le prime indiscrezioni lasciano intendere che l’azienda opterà per un pannello in grado di raggiungere la risoluzione di 3840×2400 pixel.

Il refresh rate raggiungerà i 144Hz mentre il campionamento del tocco i 240Hz. La luminosità massima attesa è di circa 600 nits, un valore inferiore rispetto ai 900 nits raggiunti dall’attuale modello in commercio.

Purtroppo, non è chiaro quando questo dispositivo vedrà la luce e il possibile prezzo di lancio. Non resta che attendere ancora qualche settimana per avere maggiori dettagli sul nuovo tablet di OnePlus.