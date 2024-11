Google Chat è l’applicazione per la messaggistica istantanea ideata da Google e che recentemente sta rivoluzionando un po’ la sua piattaforma.

Di recente, grazie ad alcune mosse, Google ha deciso di rendere la sua piattaforma estremamente competitiva.

Nei mesi scorsi, infatti, il colosso di Mountain View ha introdotto sulla sua personale piattaforma per la messaggistica istantanea, i messaggi vocali. Si è trattato di una scelta estremamente vincente, che ha convinto in maniera totale gli utenti.

Tuttavia sinora questa nuova introduzione era disponibile soltanto per gli utenti di Google Workspace con dei piani a pagamento. Con il nuovo aggiornamento, invece, la possibilità di inviare messaggi vocali sarà estesa a tutti gli utenti.

Google Chat: finalmente messaggi vocali per tutti

Introdurre la possibilità di inviare messaggi vocali sulla propria piattaforma per la messaggistica istantanea è un’idea che renderà Google Chat sicuramente più accessibile e competitiva.

L’aggiornamento sarà disponibile nelle prossime settimane, sia per gli utenti Android che per gli utenti iOS, che finalmente potranno vedere la piccola icona con il microfono sull’interfaccia dell’applicazione.

Il funzionamento risulta essere abbastanza semplice, e simile a qualsiasi altra applicazione di questo tipo, ovvero con la presenza in basso a destra di un’icona del microfono, in questo caso colorata di blu. Per inviare un audio, basterà semplicemente tenere premuto il pulsante. Si potrà, inoltre, riascoltare il messaggio prima di inviarlo all’utente desiderato, oppure cestinarlo se non si contenti del contenuto.

Come per i messaggi di testo, anche per quanto riguarda le note vocali, Google rassicura i propri utenti che sarà garantita la privacy totale e la sicurezza, grazie a delle tecnologie apposite.

La possibilità di comunicare istantaneamente, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, proprio grazie all’introduzione di questa nuova funzione, potrà rendere l’applicazione per la messaggistica istantanea di Google veramente grande e spingere molti utenti a utilizzarla.