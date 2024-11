I dispositivi Vivo, nati in Cina da un’azienda specializzata in prodotti di elettronica e tecnologia mobile, sono un fiore all’occhiello per chi ricerca delle prestazioni solide in uno smartphone.

Purtroppo, fino a questo momento, gli smartphone Vivo non hanno mai lasciato il mercato cinese, ma per fortuna le cose stanno per cambiare.

I nuovi modelli, Vivo X200 e Vivo X200 Pro verranno lanciati sul mercato il 19 novembre, e per la prima volta, arriveranno su mercati diversi da quello cinese. Non è ancora ben chiaro su quali mercati arriveranno gli smartphone, ma probabilmente per un lancio del genere in Italia bisognerà attendere ancora un bel po’.

Oltre ai modelli citati in precedenza, l’azienda ha prodotto anche lo smartphone Vivo X200 Pro mini, che con tutta probabilità resterà un’esclusiva del mercato cinese.

Vivo: quali sono le caratteristiche degli smartphone destinati al lancio internazionale?

Gli smartphone di casa Vivo hanno delle caratteristiche che li rendono abbastanza appetibili, come un design incredibilmente elegante e accattivante, una tecnologia innovativa, potenti prestazioni e un comparto fotografico di assoluto livello.

Per quanto riguarda l’X200, tra i dettagli tecnici più appetibili, risulta un display AMOLED di 6,67 pollici, un processore MediaTek Dimensity 9400, un sistema operativo OriginOS 5, e una fotocamera principale da 50 MP, un teleobiettivo 50 MP Zeuss Super Telephoto e un ultra grandangolare di 50 MP Ultra Field of View.

Invece, per l’X200 pro, abbiamo un display AMOLED da 6,78 pollici, un processore MediaTek Dimensity 9400 e un sistema operativo OriginOS 5, esattamente come il modello precedente, e una fotocamera principale da 50 MP, un teleobiettivo da 50 MP APO Zeiss e un grande angolare da 50 MP.

Le colorazioni saranno differenti e anche il prezzo dovrebbe variare, aggirandosi comunque intorno agli 800 € per quanto riguarda il modello base, e ai 1000 € per la versione Pro.

Non ci resta che attendere ulteriori notizie per avere un’idea più precisa della data di lancio nel nostro paese.